Minneapolis. LaMelo Ball llegó a Minnesota a un alto precio.

Los Timberwolves consideraron que merecía la pena arriesgarse —a costa de dos ala-pívots ya consolidados y varias selecciones del draft— en su continuo intento por dar el último y más difícil paso hacia un título de la NBA.

“Creo que nos hará crecer”, y añadió: “y nuestro entorno será propicio para que siga creciendo también”, afirmó Tim Connelly, presidente de operaciones de baloncesto.

Con el objetivo de fichar a uno de los auténticos bases de la liga y aliviar la carga que supone el manejo del balón y la creación de juego para la superestrella Anthony Edwards, los Wolves tuvieron que apretar los dientes y ceder activos valiosos.

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ready to BALL out pic.twitter.com/Qlu8RZbLqk — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) July 14, 2026

Minnesota fichó a Ball y al escolta Josh Green y cedió al favorito de la afición, Naz Reid, y un paquete de selecciones del draft —una primera ronda de 2033 sin protección, intercambios de primera ronda en 2028, 2029 y 2030, y de segunda ronda en 2029, 2032 y 2033— a los Hornets, al completar un complicado traspaso entre cuatro equipos con Brooklyn, Charlotte y Chicago.

Julius Randle, el segundo máximo anotador del equipo, se marchó a los Nets, que intercambiaron la elección número 28 del draft del mes pasado por la número 33, con la que los Wolves ficharon al escolta Isaiah Evans. Esa primera parte del traspaso también creó el espacio salarial necesario para que los Wolves volvieran a fichar al escolta Ayo Dosunmu.

Edwards fue la primera elección global del draft de 2020. Ball fue elegido en tercer lugar. Green fue la elección número 18 de Dallas y McDaniels, la número 28, lo que suma un total de cuatro elecciones de primera ronda de ese año para los Wolves.

“Bueno, no tenemos ninguna para los próximos 10 años”, bromeó Connelly en la rueda de prensa de presentación de Ball y Green celebrada el martes en el Target Center. “Lo importante es la calidad, no la cantidad, ¿no?"

Los cuatro jugadores seleccionados en el draft de 2020 siguen teniendo 25 años o menos, lo que da confianza a los Wolves de que seguirán compitiendo —“dando mordiscos a la manzana”, como lo describe Connelly— mientras Edwards forme parte de su plantilla.

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“Conozco a Ant desde hace tiempo, así que hemos estado hablando. Todo el mundo está ilusionado y estamos listos para ponernos manos a la obra”, comentó Ball.

Ball disputó solo el 43% de los partidos durante un periodo de tres años, de 2022 a 2025, antes de una prometedora temporada 2025-26 que contribuyó a que los Hornets se clasificaran para los partidos de play-in.

En ocasiones también ha dado muestras de cierta temeridad tanto dentro como fuera de la cancha. Pero los Wolves le proporcionarán un equipo más sólido a su alrededor que el que tuvo con los Hornets, y seis años después de debutar en la NBA, Ball —de 2,01 metros— todavía tiene apenas 24 años.

“Hay que tener un gran juego exterior. Lo aprendimos en los playoffs de este año”, señaló Chris Finch, entrenador de los Wolves.

La otra cara de la tendencia de Ball a realizar jugadas indisciplinadas o llamativas es un estilo desenfadado que podría venirle bien a los Wolves. Una de las razones de su temporada por debajo de lo esperado, que terminó con una derrota en la segunda ronda ante San Antonio, fue un mal humor que se convirtió en parte de su personalidad colectiva. Demasiados jugadores tardaban demasiado en sacudirse de encima los partidos improductivos o las rachas frustrantes.

“Se supone que esto tiene que ser divertido. Él disfruta de la vida. Le gusta jugar. No quieres que esto se convierta en otra cosa que no sea un lugar con un ambiente alegre”, afirmó Connelly.

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La propuesta de Minnesota, poco probable, por LeBron. El vacío que han dejado las salidas de Randle y Reid podría cubrirse con bastante acierto con cierto agente libre que ha incluido a los Wolves en su lista de equipos a tener en cuenta.

“Meet Minneapolis”, la agencia de turismo de la ciudad, llegó incluso a instalar vallas publicitarias digitales en Los Ángeles para darle un toque desenfadado a la propuesta de LeBron James.

Sin embargo, aunque es poco probable que el máximo anotador de la historia de la NBA llegue a Minnesota para su vigésima cuarta temporada, los Wolves se han consolado con la idea, muy extendida en la liga, de que podrían ofrecer a James la mejor combinación en la cancha junto a Edwards, Ball y McDaniels, con el veterano especialista defensivo Rudy Gobert protegiendo el aro.

“Este es un lugar donde te lo vas a pasar muy bien y vas a ganar muchos partidos. Estamos intentando cambiar la percepción que se tiene de esta organización. Estamos muy orgullosos de quiénes somos y, por supuesto, vaya donde vaya LeBron, hará que ese lugar sea mucho, mucho mejor”, afirmó Connelly.

“Me gusta quiénes somos y estamos bastante orgullosos de quiénes somos. Ojalá eso resulte atractivo, no solo para LeBron, sino para cualquier agente libre”, añadió. ___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.