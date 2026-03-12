Los Ángeles. El astro de los Lakers Luka Doncic afirma que se ha separado de su prometida después de que se frustraran sus esfuerzos por pasar más tiempo con sus dos hijas pequeñas.

TMZ informó el martes que Anamaria Goltes presentó en California una solicitud de manutención infantil y de pago de honorarios de abogados. Doncic emitió después un comunicado a The Associated Press, en el que señaló que recientemente había terminado su compromiso con Goltes porque no podía tener a sus hijas con él en Los Ángeles con mayor frecuencia.

“Amo a mis hijas más que a nada y he estado haciendo todo lo que puedo para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero eso no ha sido posible, así que recientemente tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso”, anunció Doncic en el comunicado. “Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas, y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida que pueda”.

Doncic, de 27 años, llevaba una década saliendo con Goltes, después de conocerse cuando eran adolescentes en Eslovenia. Se comprometieron en julio de 2023.

Su hija mayor, Gabriela, nació en noviembre de 2023. Su segunda hija, Olivia, nació en diciembre de 2025.

Doncic se perdió dos partidos de los Lakers mientras viajaba a Eslovenia para estar con Goltes.

Doncic comentó en ese momento: “Ni siquiera sé cómo describirlo. Fue mucho. Estuve allí para el nacimiento de mi hija, así que eso lo significa todo para mí. Pero definitivamente fue una montaña rusa”.

Goltes borró la semana pasada todas sus fotos de Instagram en las que aparecía junto a Doncic, lo que alimentó el aumento de las especulaciones sobre la relación de Doncic.

Doncic pasó de los Dallas Mavericks a Los Ángeles en un sorprendente traspaso por Anthony Davis en febrero de 2025. Acordó el verano pasado una extensión de contrato de tres años por 165 millones de dólares con los Lakers, lo que afianzó su futuro cercano en Los Ángeles.

Cualquier turbulencia en la vida personal de Doncic no parece haberlo afectado en la cancha con los Lakers. Es el máximo anotador de la NBA esta temporada con 32.5 puntos por partido, y ocupa el tercer lugar con 8.4 asistencias, además de capturar 7.,8 rebotes.

Doncic sumó 31 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en su 89º triple-doble de su carrera la noche del martes, mientras los Lakers, en racha, vencieron a Minnesota 120-106 para subir al cuarto puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.