Phoenix. Un día de diversión en el sol para un juego de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas de Béisbol en la Liga Cactus parece que está a punto de ponerse tostado - incluso para los estándares de Arizona.

Se prevé un récord de calor durante los próximos 10 días en el centro de Arizona, con temperaturas que podrían alcanzar los 90 grados a finales de esta semana y superar los 105 grados Fahrenheit a finales de la próxima.

Katherine Berislavich, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, dijo el miércoles que la previsión actual muestra una probabilidad aproximada del 55% de que la temperatura supere los 105 grados el próximo miércoles, 18 de marzo. Esa probabilidad aumenta al 70% el 19 de marzo y al 85% el 20 de marzo.

PUBLICIDAD

Quince de los 30 equipos de la MLB juegan sus partidos de exhibición en la zona de Phoenix. La MLB no programa los partidos de los entrenamientos de primavera, dejando el calendario en manos de cada equipo. En teoría, los equipos podrían trasladar los partidos diurnos a la noche si quisieran.

Muchos partidos de los entrenamientos de primavera se celebran durante el día, lo que permite a los aficionados disfrutar de temperaturas que suelen rondar los 70 u 80 grados.

Aunque no se llegue a los 40 grados la semana que viene, es muy probable que se alcancen los tres dígitos. El récord anterior para el día más temprano del año por encima de 100 en Phoenix fue el 26 de marzo de 1988, que es también el único día que ha llegado a 100 en marzo.

Incluso los jugadores de la MLB que estén en buenas condiciones podrían tener dificultades para adaptarse al calor. El entrenador de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo, dijo que es consciente del posible calor y que el equipo podría alterar su calendario.

“Sabemos que la semana que viene hará un calor infernal, pero tenemos que trabajar”, dijo Lovullo. “No hay nada que puedas hacer a veces para reemplazar el salir y hacerlo realmente. Encontraremos la manera de hacerlo y asegurarnos de que estos atletas estén sanos, fuertes, hidratados y listos para el día siguiente”.

“Pero puede que hagamos algunos ajustes”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.