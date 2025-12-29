Los Ángeles. Luka Doncic anotó 34 puntos, LeBron James tuvo 24, y los Lakers de Los Ángeles rompieron su racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 125-101 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Nick Smith Jr. sumó 21 desde el banquillo para los Lakers, quienes habían perdido cuatro de seis y todos por al menos 13 puntos, incluyendo una demolición de 23 tantos a manos de Houston el día de Navidad en su juego anterior.

DeMar DeRozan tuvo 22 unidades para los Kings, quienes han ganado juegos consecutivos solo una vez esta temporada. Maxime Raynaud terminó con 16, ya que Sacramento tuvo seis jugadores con cifras de dos dígitos.

Después de más de dos días reflexionando sobre la falta de rendimiento contra los Rockets, incluyendo una reunión de equipo el sábado y una rara sesión de tiro el domingo por la mañana, los Lakers se encontraron a sí mismos en el segundo cuarto, con Doncic anotando 15 de sus 24 puntos de la primera mitad en el período para una ventaja de 68-53 al medio tiempo.

La producción de Smith fue igualmente importante, con diez puntos en ocho minutos mientras acertaba sus cuatro tiros de campo en la primera mitad. El entrenador JJ Redick había identificado a Smith, un escolta de tercer año de Arkansas, como el jugador con más que ganar mientras Austin Reaves se pierde el próximo mes debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Decididos a volver a la columna de victorias, Los Ángeles mantuvo la presión después del descanso. Doncic, Rui Hachimura y James encestaron triples durante una racha de 13-2 para comenzar el tercer cuarto que amplió la ventaja a 26.

Los Kings no pudieron mantener la mejora defensiva mostrada en sus cuatro juegos anteriores, permitiendo a los Lakers lanzar un 52.8% desde el campo. James acertó 11 de sus 13 tiros de campo.

Leonard impone récord personal

Kawhi Leonard anotó un récord personal de 55 puntos, James Harden agregó 28 y los Clippers de Los Ángeles extendieron su racha de victorias a un máximo de la temporada de cuatro juegos con un triunfo de 112-99 sobre los Pistons de Detroit la noche del domingo.

Leonard acertó 17 de 26 tiros de campo, incluyendo cinco de diez desde la línea de tres puntos, y convirtió 16 de 17 tiros libres, con su único error del juego siendo un tiro errado desde la línea en el tercer cuarto que terminó con su racha de 64 aciertos consecutivos, todos este mes. Anotó 26 de sus puntos en el tercer cuarto.

Nicolas Batum anotó 12 puntos, mientras que Leonard añadió 11 rebotes y cinco robos para Los Ángeles, que había perdido diez de 11 juegos antes de su racha de cuatro victorias.

Los veteranos Clippers llevaron las cosas al extremo con tres titulares en Harden, Batum y Brook Lopez de 36 años o más. Los cinco titulares estaban en sus 30, con Kris Dunn (31) y Leonard (34).

Cade Cunningham terminó con 27 puntos para los Pistons, líderes de la Conferencia Este, después de no anotar en la primera mitad debido a problemas de faltas. Jalen Duren tuvo 18 unidades y 14 rebotes, y Jaden Ivey agregó 11 tantos para Detroit, que perdió juegos consecutivos por solo la segunda vez.

Jugando sin el centro Ivica Zubac por tercer juego seguido, Los Ángeles fue todo negocio desde el principio. La primera ventaja de dos dígitos de los Clippers llegó cuatro minutos después del inicio del partido con un triple de Harden que puso el marcador 16-6.

Los Clippers lideraron por hasta 20 puntos en la primera mitad cuando Leonard anotó 25. Los Pistons se acercaron a nueve en dos ocasiones en el tercer cuarto antes de una racha de 16-5 que le dio a los Clippers otra ventaja de 20 unidades, 81-61, con un triple de Leonard.

Leonard se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en anotar al menos 40 puntos en juegos consecutivos en casa, uniéndose a Bob McAdoo.

Trail Blazers salen de mala racha

Shaedon Sharpe anotó 26 puntos, incluyendo cinco de ocho desde la línea de tres puntos, y los Trail Blazers de Portland rompieron una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 114-108 sobre los Celtics de Boston el domingo.

Deni Avdija sumó 24 puntos, 10 asistencias y siete rebotes para los Blazers, Toumani Camara anotó 20 unidades, y Donovan Clingan tuvo 18 tantos y 18 rebotes. Caleb Love añadió 18 puntos desde la banca.

Los Celtics, cuya racha de cuatro victorias seguidas fue interrumpida, fueron liderados por Jaylen Brown con 37 puntos en 14 de 23 tiros. Fue el noveno juego consecutivo de Brown con 30 o más unidades, empatando con Larry Bird por el récord de la franquicia de juegos al hilo con más de 30 unidades. Paul Pierce es tercero con siete.

Anfernee Simons anotó 13 puntos desde la banca en su primer juego contra su antiguo equipo, pero los Celtics lanzaron un 43% en general y un 29% (13 de 45) desde la línea de tres puntos.

El novato Hugo González también anotó 13 puntos para Boston.

Los Celtics tenían ventaja de 63-55 al descanso, pero Portland se las arrebató al superar a Boston 31-22 en el tercer período.

Una bandeja de Derrick White con 4:47 por jugar puso el marcador 100-100, pero el triple de Love con 4:30 por jugar le dio la delantera decisiva a Portland.