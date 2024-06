Antes de reportarse esta semana a las prácticas del Repechaje Olímpico, los integrantes de la Selección Nacional de baloncesto masculino estarán celebrando el Día de los Padres con los suyos.

Una fecha especial que honra el amor y la dedicación de aquellos hombres que se desempeñan en el rol de papá.

Ser padre requiere mucho sacrificio, pero brinda el mejor regalo que puede dar la vida. Ese que dicen que no se entiende hasta que eres papá. Por esta razón, algunos de los miembros del Equipo Nacional confesaron a Primera Hora lo que significa ser padre.

Nelson Colón

Hijos: Michael Y. Colón (17 años), Mauricio M. Colón (8 años) y Luka M. Colón (6 meses)

“Es la bendición más grande que he recibido en mi vida. Mis hijos son el motor de vida y la fuerza que me empuja y me sostiene a seguir adelante”.

En esta otra foto Nelson Colón aparece junto a Mauricio, de ocho años, y Michael, de 17. ( Suministrada )

Gian Clavell

Hija: Gianna Clavell Muñoz (3 años)

“Ser papá es lo más hermoso que hay pero también difícil. Te enseña el verdadero significado del amor incondicional. Me encanta ser padre”.

Gian Clavell y su hija Gianna. ( Suministrada )

Ysmael Romero

Hija: Danila Daniela Romero (13 años)

“El amor que me inyectó mi hija fue único. La motivación por ser un padre ejemplar para ella y llevarla por el camino correcto siempre fue mi motivación. Ser su padre ha significado todo lo positivo que una persona puede sentir, todo el amor y sumamente orgulloso de ser papá de una niña tan hermosa”.

Ysmael Romero y su hija Danila Daniela. ( Suministrada )

Isaiah Piñeiro

Hijos: Milani Marie Piñeiro (2 años) y un bebé en camino que nacerá en Puerto Rico en las próximas semanas

“Para mí ser padre es la bendición más grande y me da una alegría como ninguna otra. Me hace querer sacrificarse y trabajar más duro para brindarles a mis hijos una vida que no creía posible”.