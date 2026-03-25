San Francisco. El escolta de los Golden State Warriors, Moses Moody, se perderá el resto de la temporada tras una terrible lesión en la rodilla izquierda que requerirá cirugía a finales de esta semana.

Los Warriors dijeron el martes que Moody se rompió el tendón rotuliano y se sometió a un examen de resonancia magnética que reveló la gravedad de su lesión. Cayó a falta de 58.5 segundos para el final de la prórroga de la victoria por 137-131 de Golden State el lunes por la noche, cuando iba a hacer un mate sin oposición tras un robo contra Cooper Flagg.

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Su rodilla se dobló y Moody agonizó durante varios minutos antes de ser retirado de la cancha en camilla y saludar al público. La lesión conmocionó a compañeros, entrenadores, Mavericks y aficionados.

Moses Moody just suffered what could be a patellar dislocation of left knee on a non contact injury while laying it up. It's a little gruesome, so watch with caution. pic.twitter.com/BenNpt1eO8 — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) March 24, 2026

Moody, de 23 años, estaba promediando esta temporada para los Warriors unos máximos personales de 12.1 puntos, 3.3 rebotes, 1.6 asistencias y 1.0 robos en 25.7 minutos.

Moody acababa de regresar por primera vez tras perderse 10 partidos por un esguince en la muñeca derecha. Lideró a los Warriors con 23 puntos y tres robos, los tres contra Flagg y todos ellos en el último cuarto o en la prórroga. Los dos primeros se produjeron durante una racha de 11-0 de Golden State que rompió un empate al principio del cuarto.

“Mo es un gran ser humano, un gran compañero de equipo, un tipo maravilloso para entrenar”, dijo después el entrenador Steve Kerr. “Trabaja todos los días. Y estuvo brillante, por cierto. Jugó muy bien en defensa, nos cambió el partido con su presión sobre el balón y anotó grandes tiros. Es fantástico tenerle de vuelta. Y para que eso ocurra, rezas para que no sea demasiado grave, pero parecía serio”.

El ruido no volvió al silenciado estadio en los 58 segundos finales, en los que los Warriors anotaron el único punto en ese tramo.

“Vi las caras de los Mavericks”, dijo Kerr. “Todo el mundo en la pista estaba horrorizado. Los jugadores se preocupan por los jugadores. Saben lo frágil que es este negocio y lo cortas que son sus carreras y cómo las lesiones pueden ocurrir y pueden ser catastróficas. Aún no sabemos qué es. Sólo esperamos lo mejor”.

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Los Warriors se dirigen al torneo de play-in en la Conferencia Oeste, y a la espera de noticias sobre el regreso del escolta estrella Stephen Curry de una lesión en la rodilla derecha después de perder a Jimmy Butler por una lesión de rodilla que puso fin a la temporada y que llevó a la cirugía del LCA.

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Schuyler Dixon, periodista deportivo de AP en Dallas, contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.