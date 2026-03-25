Memphis, Tennessee. Los Memphis Grizzlies han descartado a Ja Morant para lo que resta de la temporada debido a un esguince del ligamento anteriorcruzado del codo izquierdo.

Los Grizzlies dijeron el martes por la noche que Morant necesitaría una inyección de plasma rico en plaquetas para ayudar con la curación. Los Grizzlies esperan que Morant se recupere totalmente a tiempo para la próxima temporada.

Morant, el escolta estelar del equipo, en su séptima temporada tras salir de Murray State, sólo jugó 20 partidos esta temporada. Su media fue de 19.5 puntos, la más baja desde su segunda temporada en la liga. El final prematuro de la temporada del jugador de 26 años continúa la tendencia del escolta, a menudo lesionado. Sólo ha jugado 79 partidos en las tres últimas temporadas.

PUBLICIDAD

Morant sufrió un esguince de codo a finales de enero, después de haberse perdido dos semanas por unas molestias en la pantorrilla.

Tomado en segundo lugar en el draft de 2019 detrás de Zion Williamson, Morant fue una película de destaque nocturno al principio de su carrera con los Grizzlies.

Morant desafiaba a algunos de los pívots más altos de la NBA con mates en el aro y evitaba a los defensores con giros giratorios. Sus pases encontraban grietas en las defensas, y regularmente perseguía bloqueos en los que clavaba el balón en la parte superior del cuadrado del tablero.

Esas jugadas de altos vuelos y momentos estelares le valieron ser Novato del Año en 2020 y Jugador Más Mejorado en 2022.

Los problemas fuera de la cancha y los crecientes problemas de conducta comenzaron a salir a la luz en 2023 y disminuyeron su impacto en la cancha para los Grizzlies. En marzo de 2023, un vídeo en el que se veía a Morant exhibiendo una pistola en un club nocturno de Denver le valió una suspensión de ocho partidos por parte de la NBA, aunque no se presentaron cargos penales.

Meses después, Morant fue visto en un livestream enseñando una pistola, esta vez desde el asiento del copiloto de un coche. Tras la investigación de la liga, Silver anunció que Morant comenzaría la temporada 2023-24 con una suspensión de 25 partidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.