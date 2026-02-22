Karl-Anthony Towns anotó 25 puntos, Jalen Brunson sumó 20 y los Knicks de Nueva York remontaron un déficit de 18 unidades en el cuarto periodo para superar el sábado 108-106 a los Rockets de Houston.

Asimismo, el boricua José Alvarado brilló con cinco robos de balón, ocho puntos y cuatro asistencias en los 20 minutos que tuvo de juego.

OG Anunoby agregó 20 puntos, y Mikal Bridges aportó 11 por Nueva York. Los Knicks se recuperaron dos noches después de una decepcionante derrota ante Detroit, líder de la Conferencia Este.

Kevin Durant anotó 30 puntos por Houston. Jabari Smith Jr. añadió 21, Alperen Sengun facturó 16, y Amen Thompson registró 12 unidades y 10 rebotes. Los Rockets habían ganado cinco duelos seguidos.

Los Knicks, que llegaron a tener una ventaja de 13 puntos en la primera mitad, iniciaron su remontada con una racha de 8-1 en los primeros minutos del cuarto periodo antes de que Smith encestara un triple frente al banquillo de los Rockets.

Houston falló ocho tiros consecutivos y perdió el balón dos veces mientras los Knicks firmaban una racha de 14-2, coronada por una bandeja del dominicano Towns con rebote en el tablero que recortó la diferencia a 99-97 con 3:32 minutos por jugar.

Un tiro en suspensión de Brunson empató el marcador a 103 con 1:26 restante. Luego Durant perdió el balón cerca de la línea lateral y cometió una falta ofensiva en la siguiente posesión al arrollar a Brunson.

Brunson respondió con un tiro en suspensión tras bote que le dio a Nueva York la ventaja definitiva. Durant tuvo la oportunidad de ganarlo cuando sonaba la bocina, pero falló un tiro de unos 12 metros.