En la victoria, el dirigente de Bayamón le encontró deficiencias a su equipo. El dirigente perdedor igualmente con el suyo.

Bayamón arrancó ganando 88-79 en su coliseo Rubén Rodríguez ante los Atléticos de San Germán, que volvieron comenzar perdiendo un partido de apertura de serie en este postemporada en que han sido la noticia dle día.

“Fue un partido de primer juego de serie, con un poco de ansiedad. El primer partido siempre es raro. Estamos claros que nuestro desempeño no fue al 100 por ciento. Y tuvimos altas y bajas”, dijo el dirigente de los Vaqueros Nelson Colón.

Bayamon arrancó explosivo ante su gente y ante los Atléticos que llegaron a la serie final con fama de dejar en el camino a todo equipo favorecido que ha encontrado en el camino.

PUBLICIDAD

Pero luego de estar ganando hasta por 17 puntos en la primera mitad, Bayamón vió cómo San Germán se acercó peligrosamente en el tercera periodo a un punto.

“Ellos van a seguir jugando. Son unos guerreros. Van a estar 22 puntos abajo y van a seguir jugando. Hay que darle créditos a ellos”, dijo Colón.

⭐️ El MVP Seguros Múltiples de la noche en la victoria de los Vaqueros🤠 ante los Atléticos 🍊



Kristian Doolittle con

18 PTS, 9 REB y 1 AST 👏#EsElBSN pic.twitter.com/XcyaiOb5R9 — #EsElBSN (@bsnpr) August 9, 2022

Pero a la larga recuperó el control con 13 puntos de Kristian Doolittle en la segunda mitad. Doolittle fue el mejor anotador de Bayamón con 18 puntos.

“Kristian se calentó y metió buenos canastos e hicimos lo suficiente para defender la cancha”, dijo Colón.

El delantero de Bayamón, Benito Santiago, dijo luego del partido que no sufrió una fractura en el dedo de la mano izquierda. Santiago recibió un golpe esa área en la primera mitad. Regresó a juego eventualmente.

Mientras, el dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano tampoco quedó complacido con su equipo, que siempre ha comenzando perdiendo cada serie en esta postemporada antes de tomar el control sobre sus rivales.

“Tenemos que mejorar grandemente en muchas áreas. Bayamón es un equipo que corre, que sabe jugar. Ellos vieron los jugadores abiertos en muchas ocasiones y nosotros no pudimos hacer la paradas defensivas al rotar”, dijo Casiano. “Ofensivamente, a veces no pusimos la capa de Superman e hicimos tiros malos y en una serie final no puedes hacer eso”.

Los dos equipos tiraron para un 47 por ciento de campo. Bayamón superó 31-13 en canastos de las reservas.

La serie continúa el miércoles en San Germán. Los Atléticos no han perdido en su cancha Arquelio Torres Ramírez en esta postemporada.

PUBLICIDAD

San Germán ya vio que Bayamón es distinto al Santurce o al Arecibo que enfrentaron en las series anteriores. Casiano no afirmó a que Bayamón es “otro animal”, pero dejó entender que tienen las manos ocupadas ante el favorito.

“Es claro en dónde nosotros estamos parados. Pero todas las series han sido así. Nunca hemos sido el favorito. Tenemos que mejorar. Tenemos que trabajar, competir los 40 minutos. Y sabemos contra quién estamos. Es cuestión de seguir buscado la deficiencias y seguir mejorando como grupo”, dijo Casiano.