Ponce. Cuando los Leones de Ponce sufrieron dos palizas en sus primeros dos juegos de la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), las alarmas empezaron a sonar en la “Perla del Sur”.

Las dos aparatosas derrotas por 21 y 35 puntos dejaron un mal sabor en la franquicia ponceña, que tenía esperanzas que la vuelta del entrenador argentino Sergio “Oveja” Hernández sería distinta a cuando asumió la dirección del equipo en 2023.

Tras el lento arranque, los Leones anunciaron el pasado sábado que Carlos Rivera sería el nuevo dirigente en sustitución de Hernández. Pero, en ningún momento, detallaron si el entrenador argentino renunció, como lo hizo la pasada temporada, o si fue despedido.

A pesar de los rumores que están circulando en las redes sociales, el apoderado de Ponce, Gerardo “Jerry” Misla, aseguró a Primera Hora que la partida de Hernández fue un acuerdo mutuo.

“No hubo ni que hablarlo. Nosotros perdimos ese juego contra Quebradillas por mucho y, después de ese juego, Sergio me dijo: ‘Mira, Jerry, esto no está funcionando. No importa lo que pase, no te tiemble la mano’”, relató Misla antes del partido entre los Leones y los Osos de Manatí en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

“Nunca vas a escuchar que si renunció o lo botamos porque no se dio así”, agregó.

De hecho, el apoderado de los 14 veces campeones del BSN reveló que fue Hernández quien convenció a Rivera para que asumiera las riendas del conjunto, un cargo que le ofrecieron al exarmador cuando el argentino renunció hace un año. En aquel entonces, los Leones tenían un balance de 7-11 y Rivera no lo aceptó.

“Sergio fue fundamental para que Carlos tomara la posición. La gente me pregunta: ‘¿Cómo convenciste a Carlos Rivera?’ Yo no lo convencí. Tuvo que haber sido Sergio… Carlos nos dijo que habló con él como una hora y pico, así que yo creo que fue Sergio quien de verdad abogó”, contó.

De cara al encuentro del jueves frente a los Osos, Ponce promedia 68.7 puntos por juego, acertando solo el 38 por ciento de sus tiros de campo. Lo cierto es que los felinos lucieron en los primeros dos desafíos del torneo 2024 muy diferentes al equipo que ganó la pasada campaña nueve de sus últimos diez juegos con Carlos Morales como dirigente.

No obstante, Misla afirmó que los canasteros del quinteto ponceño nunca expresaron tener un problema con jugar bajo la dirección de Hernández.

“No hay tal cosa como decir que fulano no quiere jugar para Sergio. Eso no pasó. Si es verdad o no es verdad, nunca hubo esa conversación. Yo no puedo decir que los jugadores no le querían jugar a Sergio, pero sí puedo decir que no le estaban rindiendo. No estaban cliqueando con su sistema”, señaló.

“Nosotros sabíamos que había un riesgo y habíamos dicho que si pasaba algo temprano había que sentarnos. Y pasó”, abundó.