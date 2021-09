El gesto y la decisión de Ysmael Romero de hacerse disponible para jugar por Puerto Rico, donde ha residido por la pasada década, no solo le ha inflado el pecho a muchos amantes del deporte que se lo manifestaron mediante las redes sociales. En el camerino de los Vaqueros de Bayamón también ha tenido un efecto.

El ánimo y el orgullo de que Romero haya decidido cambiar su ciudadanía deportiva para poder jugar por Puerto Rico se escucha en las palabras de sus compañeros al hablar sobre el delantero fuerte nacido en Cuba en 1991.

“El paso del cubano… superorgulloso estoy por él. Llevo años con él y entramos a la misma vez a la liga. Yo he visto todo lo que han pasado él y su familia durante años y de verdad, creo que se lo merece. Es mi hermanito y estoy esperando que lo llamen. Estoy superfeliz por él y espero que se le abran muchas puertas”, expresó Benito Santiago, Jr.

Por su parte, el armador y exjugador de la selección, Ángel Rodríguez, aunque aclaró que sigue retirado y que el que Romero pueda jugar para la selección no necesariamente significaría su regreso al Equipo Nacional, dijo que espera que le vaya muy bien.

“Yo sé que el equipo necesita un jugador con sus habilidades y el tipo de atleta que es. Y ojalá que le dé mucha exposición. En cuanto a mí (participación), yo ahora mismo estoy retirado y no tengo ningún tipo de comentario sobre eso”, sostuvo Rodríguez.

El dirigente Nelson Colón, dijo que Romero “es un tipo de compromiso. Y si él dice que va para encima y con ganas, y con esta responsabilidad de ponerse esa camisa, creo que es un as que puede ayudar mucho, y todos lo apoyamos”.

“Es todo positivo. La historia de Ysmael es una historia grande. Es un valiente. Y que haya tomado esta decisión dice del compromiso que siente, y el agradecimiento que tiene, por este país y por el baloncesto por la manera en la que lo han ayudado y lo han apoyado”, agregó Colón.

“Esa noticia creo que tuvo un impacto enorme y eso me hace sentir sumamente orgulloso de que un país entero me esté apoyando así a pesar de no haber nacido aquí”, manifestó Romero, de 30 años y nacido en Santa Clara.

“Significa mucho para mí y me ha dado ahora como que un impulso extra en mi carrera al saber que tengo el respaldo de tanta gente y que la decisión definitivamente fue la correcta”, agregó.