Miami. El Rey ha igualado al Jefe.

LeBron James fue titular para los Lakers de Los Ángeles contra el Heat de Miami el jueves por la noche , lo que significó el partido de temporada regular número 1,611 de su carrera e igualó la marca histórica de la NBA de Robert Parish.

Parish -apodado “Chief” durante gran parte de su carrera como jugador- mantuvo el récord durante casi 30 años. Ahora también le pertenece a James, alguien que ha tenido el apodo de “King” durante gran parte de su vida en el baloncesto y que ahora tiene otro récord más en lo que parece un currículum interminable de logros dentro del juego .

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“Creo que entiende la importancia de su posición y habla todo el tiempo de no engañar al juego y de reconocer que es uno de los más grandes de todos los tiempos. Con eso viene mucha responsabilidad, y hace todo lo que puede para estar a la altura de esa responsabilidad”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, el jueves.

La marca de partidos jugados será una más en la larga lista de récords de la NBA de James, quien ya ocupa el primer lugar histórico de la liga en varias categorías, incluidas puntos anotados, minutos jugados, tiros de campo encestados y tiros de campo intentados.

También es el poseedor del récord de la NBA con 23 temporadas disputadas, 22 selecciones al Juego de Estrellas y 21 selecciones al equipo All-NBA.

“Simplemente tienes que respetar absolutamente su nivel de espíritu competitivo. Está compitiendo contra no sólo toda la liga, sino que también está compitiendo contra el Padre Tiempo - y le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”, añadió el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

Cientos de personas se alinearon alrededor del extremo de la cancha donde James estaba lanzando una hora antes del silbatazo inicial el jueves, muchos con sus teléfonos graband, sólo para ver calentar. James y los Lakers jugaron en Houston el miércoles por la noche, aterrizaron en Miami a las 3:59 de la mañana del jueves y llegaron a su hotel alrededor de las 5:10 de la mañana.

James, Doncic y Austin Reaves -quienes se combinaron para 84 puntos el miércoles en la victoria de los Lakers por 124-116 en Houston- aparecieron en el reporte de lesiones alrededor del mediodía del jueves para los Lakers. Pero Redick dijo que se enteró a media tarde de que James estaba entre los jugadores que decidieron el miércoles por la noche jugar a pesar de la llegada a Miami más tarde de lo habitual .

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“Creo que ahora mismo hay un alto nivel de convicción y todos quieren jugar”, dijo Redick.

James encestó 13 de 14 tiros de campo en la victoria del miércoles, igualando la mejor actuación de tiro de su carrera en la NBA.

James golpeó su codo derecho contra la cancha en los minutos finales de la victoria del miércoles, permaneció en el suelo brevemente e hizo una mueca de dolor evidente. Los Lakers lo incluyeron originalmente como una decisión a la hora del partido para el jueves por artritis en el pie izquierdo , pero James llegó a la arena horas antes del partido, siguió su rutina normal, luchó contra la fatiga y decidió jugar en Miami - una ciudad a la que llamó hogar durante cuatro temporadas, en las que ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos de la NBA.

“Está haciendo tantas cosas impresionantes”, dijo Spoelstra.

James permanecerá en la cima de la lista de partidos jugados por algún tiempo. Llegó al jueves con 310 partidos de ventaja sobre Russell Westbrook, quien tiene la segunda mayor cantidad entre los jugadores activos - y 310 partidos es casi igual a cuatro temporadas completas. Sólo otros 40 jugadores en la NBA en este momento han aparecido siquiera en la mitad de tantos partidos como James ha disputado en su carrera.

Parish -quien ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en 2003- ha sido el líder en solitario en partidos jugados en su carrera desde el 6 de abril de 1996. Esa noche disputó el partido número 1,561, rompiendo el empate con Kareem Abdul-Jabbar por el primer puesto histórico.

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Parish terminó jugando 50 partidos más de temporada regular y luego se retiró tras la temporada 1996-97. Comenzó su carrera en la NBA con Golden State, después pasó más de una década con Boston antes de cerrar su trayectoria de 21 temporadas con Charlotte y Chicago.

“No hay jugador que merezca más romper ese récord de Ironman, ese récord de 1,611 partidos jugados, que LeBron. Se lo merece, en mi opinión”, señaló Parish a Sirius NBA Radio a principios de esta semana.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.