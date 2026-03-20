Nueva York. La victoria de Venezuela por 3-2 sobre Estados Unidos en el juego de campeonato del Clásico Mundial de Béisbol fue vista por 10,784,000 espectadores en Fox y Fox Deportes, casi el doble de los 5.4 millones que vieron a Japón derrotar a los estadounidenses en la final de 2023 en FS1, Fox Deportes y el servicio de streaming de la cadena.

El juego del martes por la noche registró un promedio de 10,228,000 millones espectadores en Fox, informó la cadena el jueves. Esa cifra fue más del doble de los 4.48 millones en FS1 por la victoria de Japón 3-2 en 2023 y superó a cada uno de los primeros cuatro juegos de la Serie Mundial de 2023 entre Texas y San Francisco.

El Clásico Mundial de Béisbol promedió 1,294,000 espectadores en sus juegos por Fox, FS1 y FS2, el doble de los 506,000 del torneo de 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.