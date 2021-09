El armador de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez, es considerado por muchos de los que siguen el Baloncesto Superior Nacional (BSN) como un candidato de mucha fuerza para adjudicarse el premio al Jugador Más Valioso de esta campaña.

Y sus números, junto al canastazo que coló el martes en Guaynabo en el segundo final para darle el triunfo a su equipo, apoyan cada día más los méritos del jugador de 28 años, aunque para él, el galardón no es una prioridad.

“Sería un honor”, dijo Rodríguez sobre la posibilidad de ganarse ese premio. “Creo que, con el favor de Dios, esta sería la última temporada en varios años en que estaré jugando desde el principio. Me gustaría estar en Europa. Eso significa que voy a llegar tarde”.

“De verdad sería un honor, pero honestamente soy fiel creyente de que si tú trabajas y confías en ti y tratas de ganar juegos, lo que pase, bienvenido sea”, manifestó.

Rodríguez en su resumé tiene participaciones en la NCAA División 1 con los Wildcats de Kansas State y los Hurricanes de la Universidad de Miami. Ya jugó en Europa con el Cholet Basket de Francia (2016-17), luego militó con el Maccabi Haifa (Israel) y en la temporada de 2018-19 fue campeón con el Rio Grande Valley Vipers de la G League de la NBA, donde también jugó con los Austin Spurs en la campaña 2019-20.

Hasta el jueves, Rodríguez, Novato del Año del BSN en 2018, tenía promedios de 19.1 puntos, 8.8 asistencias y 6.1 rebotes por encuentro. Figura entre los mejores 10 en las categorías de asistencias, cortes de balón y tiros libres anotados.

Posiblemente uno que podría darle la batalla por el galardón lo sería el armador de los Mets de Guaynabo, David Stockton, quien promedia 21.4 puntos, 7.5 asistencias y 4.4 rebotes por partido.

Pero no importa. La meta principal es ganar un campeonato.

“La misión es repetir”, dijo con firmeza. “Los equipos que no ganaron (en la burbuja del 2020), o los fanáticos que no vieron a su equipo ganar, le restan crédito a la burbuja. Si su equipo hubiese ganado no lo harían. Pero nosotros usamos eso para motivarnos como competidores al fin. Y aunque la gente diga eso, hacer un ‘back to back’ es algo que nos apasiona. Es un reto y esa es la meta”.

Aunque no le restó importancia a un premio de JMV, Rodríguez dijo que seguirá “haciendo mi trabajo. El o los que tomen la decisión (sobre quién gana el premio) esperemos que tomen la decisión correcta, pero eso queda fuera de mis manos”, finalizó.