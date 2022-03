El canastero puertorriqueño Jhivvan Jackson tiene metas, no planes. Y no tiene prisa.

Todo llegará a su tiempo.

Jackson coló 36 puntos el miércoles con el Hestia Menorca de la liga LEB Plata, de España, donde ha deslumbrado en sus primeros dos partidos. En el debut, coló 30.

Su madre, Yanira Meléndez, y su abuelo, el legendario dirigente Flor Meléndez, hablaron con emoción de los logros de Jhivvan al igual que resaltaron que el canastero de 23 años es una persona muy madura para su edad y muy seguro con las decisiones que toma, como esta de firmar con el equipo de tercera división de Espana.

“El estuvo en Alemania entrenando y recuperándose de la lesión y sabíamos que estaba casi listo para volver”, dijo su madre refiriéndose a la operación de un hombro que le mantuvo casi un año fuera de las canchas. “Allá fueron varias personas y gerentes de equipo a verlo y le hicieron este ofrecimiento. A él le pareció una buena oportunidad tras un año sin jugar y tomó la decisión”.

Yanira agregó que su hijo “siempre tuvo interés de jugar en el baloncesto de España y de Europa, y pensó que podía ser una buena oportunidad y que lo vieran y supieran que estaba listo para iniciar su carrera. Para él siempre ha sido importante jugar en Europa y la NBA siempre la ha tenido en mente, pero no es su prioridad. No necesariamente es su primera opción”.

Flor, su abuelo, hablando como coach, dijo que al momento del sorteo de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) su nieto aún no había recibido el alta médica tras su operación del hombro, por lo que no sometió la documentación.

Destacó la independencia de criterio, la mente para el juego y la responsabilidad que tiene su nieto, tan así que se enteró que Jhivvan había firmado para jugar en España luego de que ya había estampado la firma.

“Él es muy independiente y cuenta con la protección total de nosotros. La decisión que él tome la respetamos y la defendemos. Hubo equipos de Puerto Rico que hablaron con él. Yo sé lo que hablaron. Y no tuvo nada que ver con dinero. Es una decisión de él que la tiene desde antes de graduarse. El mismo nos estaba diciendo que quería ir primero a Europa”, manifestó el mayor de los Meléndez.

“Le hicieron ofertas que si hubiese sido yo, me hubiese quedado en Puerto Rico. No digo más nada. Para él no tiene que ver nada el dinero ni nada de eso. Es una cuestión mental de él de que tiene que jugar lo mejor que pueda e ir demostrando poco a poco lo que él puede hacer, como lo ha hecho siempre. Y él tiene la confianza de que antes de que termine el torneo lo suban a la LEB Oro y algún equipo de primera división lo tenga en cuenta. Esa es su mentalidad y él se prepara para eso”, dijo el técnico, indicando que al Hestia Menorca le restan siete partidos.

Ambos dijeron que Jhivvan cuenta con la asesoría del agente Quique Villalobos, quien pertenece a la agencia BDA. Villalobos y la agencia son reconocidos por haber trabajado el caso de Luka Doncic y su transición del baloncesto de la ACB a la NBA.

“Cuando él termine en España, de no surgir otra oportunidad que sea extraodrinaria, Villalobos ya le ha sugerido que vaya a los campamentos de la NBA en verano para ver qué surge de allí”, dijo Yanira.