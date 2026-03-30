El dirigente de los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Juan Cardona, tildó de “payasos” a sus propios jugadores durante la transmisión de medio tiempo del choque del domingo ante los Santeros de Aguada.

A pesar de que su equipo se marchaba al descanso con ventaja de 33-31, las declaraciones mostraron su frustración.

“Tenemos que cambiar todo. Parecemos unos payasos jugando ahí. Tenemos que jugar con propósito y saber que cada movida tiene un propósito”, expresó visiblemente molesto a través del canal de Telemundo.

Sin embargo, el mensaje no se tradujo en una mejor ejecución de la escuadra en la segunda mitad. Los Capitanes, eventualmente, sufrieron su primera derrota de la temporada al caer 85-83 en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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Arecibo juega para marca de 1-1, en el tercer puesto de la sección B.

Aguada, por su parte, consiguió el triunfo en su debut luego de una racha de 7-0 en el último periodo que le permitió igualar el marcador. Después de múltiples intercambios ofensivos por parte de ambos conjuntos, los locales lograron otro avance de 6-4 para asegurar la victoria.

Los Capitanes regresan a la acción este martes cuando reciban la visita de los Leones de Ponce (1-2) en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.