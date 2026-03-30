El torneo de baloncesto escolar Buzzer Beater culminó el domingo con la consagración de Caguas Private School (CPS) en la categoría junior masculino luego de vencer a Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande en una final cargada de intensidad en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

El campeonato puso punto final una temporada que, según el presidente y fundador del Buzzer Beater, Bryan Eloy García, superó todas las expectativas.

“Fue un torneo que rompió todas las expectativas”, expresó García a Primera Hora .

García destacó la eliminación del formato regional en la categoría senior para adoptar un sistema de todos contra todos como uno de los cambios más significativos de la campaña.

PUBLICIDAD

A su juicio, este ajuste permitió que equipos contendores, sin importar su ubicación geográfica, mantuvieran opciones reales de luchar por el título.

“Yo creo que el cambio de formato, eliminar las regiones en la categoría senior y hacer un todos contra todos elevó la competencia”, dijo.

García explicó que anteriormente el torneo contaba con 64 escuelas en la categoría senior, pero este año lograron expandir la participación a 80 instituciones tras la innovación de un repechaje. El formato abrió las puertas a programas nuevos o en proceso de reconstrucción, que aspiran alcanzar la élite del baloncesto escolar.

“Con ese cambio en particular, me siento sumamente contento y tengo que admitir que al principio estábamos buscando la manera de atacar el problema que había de la parte geográfica. Al Sweet 16 adelantaron ocho equipos de la región noroeste, que si llegábamos a mantener el formato de antes, solamente entraban cuatro", relató García.

“Al concluir el torneo nos da la razón en que fue la mejor determinación para el torneo y para el baloncesto escolar”, sostuvo.

Aún así, Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande, en la rama masculina, validó su etiqueta de favorito y conquistó el Top Ranked Buzzer Beater frente a Guamaní Private School de Guayama.

Impulso al baloncesto femenino

En esta temporada se celebró la primera edición de la categoría junior femenino. Este año contaron con 16 equipos, aunque había otros 32 en lista de espera. “Esperamos el año que viene aumentar para seguir dándole esa plataforma al baloncesto femenino”, comentó.

La NW Bilingual Academy de Vega Alta fue la primera institución en convertirse campeonas de dicha división al derrotar a Saint Francis School de Carolina.

PUBLICIDAD

“Fue un palo porque los dos equipos que llegaron a la final fueron muy distintos a los que ganaron el categoría senior y lo que buscamos es seguir dándole oportunidad de crecimiento al baloncesto femenino”, mencionó García.

La Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (Ecedao) de Salinas fue el equipo campeón en la senior femenina al eliminar al Colegio Adianez.

Trato igualitario para las escuelas públicas

García resaltó, a su vez, que el torneo continúa fortaleciendo el baloncesto en las escuelas públicas.

La colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), permitió también ofrecer a estos estudiantes una experiencia idéntica a los del sistema privado.

De hecho, todos sus partidos fueron transmitidos y contaron con estadísticas para visibilizar el talento, como todas las demás categorías. La final masculina, en la que la Escuela Francisco Manrique de Bayamón destronó el domingo a la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas fue transmitido por Wapa.

“En la pública hay mucho talento y hay muchas personas, que no son maestros, que están dedicando su su tiempo gratuitamente para poder sacar a los jóvenes de la calle y darle una plataforma”, dijo.

El torneo transmitió un total de 357 partidos a través de las plataformas de YouTube y Facebook, en esta última alcanzaron 34.9 millones de visualizaciones. Asimismo, García aseguró que en la red social de Instagram registraron cifra récord de 61.4 millones en visualizaciones.

Special Olympics

Otro de los logros que destacó fue la alianza con Special Olympics, con los que celebraron dos partidos de exhibición con la intención de que el próximo año se puedan disputar las finales de la comunidad dentro del escenario del Buzzer Beater.

PUBLICIDAD

En esta ocasión participaron estudiantes del Colegio Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI) de Río Piedras y de la Manrique.

“Estaban sumamente contentos y esa es la misión”, sentenció.

Lo próximo en la agenda para el Buzzer Beater es el torneo de fútbol escolar, que comenzará el 22 de abril y se extenderá hasta el 5 de mayo en la única categoría senior.