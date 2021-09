Desde que el Baloncesto Superior Nacional puso en marcha su temporada del 2021el pasado 10 de julio, varias reglas han estado en juego y bien definidas. La liga exige que los fanáticos que acudan a los juegos estén vacunados y/o presente una prueba de menos de 48 horas que confirmen que no portan el virus del coronavirus que ha tienen al mundo en un estado de pandemia desde marco del 2020. Igualmente solicita a los fanáticos que utilicen mascarillas en todo tiempo, salvo cuando estén ingiriendo algún alimento o bebida. Y al día no hoy no se permite la entrada de niños menos de 12 años.

Las reglas fueron establecidas para poder correr un torneo sin limitar el porcentaje de capacidad en las canchas, las que al día de hoy han generado grandes asistencias como no se veían hace años durante la temporada regular.

No obstante, todo eso comenzó en momentos en el que los niveles de contagios en la Isla estaban bajos y lucía que el país había finalmente controlado la propagación del virus que puede ser mortal en gran medida por los aumentos de vacunación de la población.

Un viaje dos meses al futuro, la historia es otra.

En tan solo el mes de agosto del 2021 Puerto Rico reportaron 294 muertes debido al coronavirus, según la data que ofrece la página de estadisticas sobre el COVID-19 del Departamento de Salud de Puerto Rico. Son números alarmantes que de la forma más sencilla quedan evidenciados en señalar que en julio del 2021 fallecieron 37 personas debido al virus, y en un junio otras 30.

En esta foto de Benito Santiago realizando un tiro en un juego de Bayamón se puede ver que muchos fanáticos no están llevando mascarillas puestas. ( Archivo / BSN )

El aumento movió esta semana al gobernador de Puerto Rico a firmar una nueva orden ejecutiva exigiendo horas de cierres a negocios pasados las 12 de la noche y hasta las cinco de la mañana. Igualmente a pedir que los ciudadnos vuelvan a usar mascarillas aún cuando estén vacunados, ya que ya está comprobado que la vacuna no evita la posibilidad de contagio o de que alguien sea foco de contagio a otros, sino más bien ayuda a palear los síntomas y el nivel de gravedad que puede sufrir una persona si se contagio con COVID-19.

No obstante, la orden no afectó al BSN en el potencial de limitar la entrada de fanático a sus canchas, pero a la misma vez, según demuestran varias críticas levantadas por fanáticos en redes, el control de los equipos sobre el uso de las mascarillas en las canchas no está siendo representativo de una organismo que luzcan preocupado por ser parte de la solución en el control de los nuevos contagios.

Hace dos días, por ejemplo, la cuenta independiente dedicada a temas de la liga ‘La Guerra del BSN’ puso un post en Instagram y Facebook haciendo un llamado a los fanáticos a que usen las mascarilla si asistente a los juegos del BSN.

Dentro del post, surgen muchos testimonios de personas que dan fe que en los juegos no se está haciendo nada por ejercer la política del uso de las mascarilla más allá de la mención antes de los partidos y en algunos casos repetición del pedido pero nada más.

Aylee Rivera Díaz, por ejemplo, indica que “dejé de ir a los juegos” porque a la gente no le importa y no le hacen caso a la instrucción.

Yuliana Vélez Lebrón, por su parte, puso el dedo en la llaga que confirma esto al escribir “solo basta con ver los juegos televisados la cantidad de personas que no la utilizan y los directivos de las canchas locales bien gracias!”.

Primera Hora conversó con este tema con el presidente liguero Ricardo Dalmau la semana pasada y este indicó lo siguiente.

“En todos los coliseos se está recordando constantemente el uso de las mascarillas. Es un requisito y se está recordando continuamente. Es un esfuerzo constante”, dijo Dalmau al reportero Carlos González.

En esta foto de Néstor "Che" García, ahora exdirigente de los Cangrejeros de Santurce, también se aprecian fanáticos en las gradas sin mascarillas. ( BSN )

“Si están ingiriendo comida o una bebida se las quitan, pero el público debe tenerla puesta. Hemos sido bien claros”, afirmó Dalmau. “Todo el mundo tiene que usar mascarillas y cada franquicia es responsable de implementar los protocolos dentro de los coliseos”.

Gestiones realizadas por González para conocer si el Departamento de Salud ha estado enviado personal a las canchas para evaluar si se están cumpliendo con los requisitos de permitir entradas a personas vacunadas y un buen trabajo monitoreando el uso de mascarillas no han recibido respuesta.

Mientras, internamente el BSN ha tenido que manejar desde la semana pasada con un brote dentro del equipo Vaqueros de Bayamón. Esto con jugadores que están vacunados, pues ese fue otro requisito para autorizar la participación en el torneo. Lo ha hecho con la dirección del epidemiólogo José R. López de Victoria Martínez, quien ha sido el recurso al que la liga acude luego que antes del inicio de la temporada recibiera la renuncia del comité que lo asesoró en temas del COVID-19 cuando corrió su torneo del 2020 en una burbuja ante diferencias sobre cómo debían manejarse la asistencias, sobre todo el consejo de no permitir menores de 12 años, lo que a la larga el BSN tuvo que prohibir por exigencia del Departamento de Salud.

Ángel Rivera también comentó en el post de La Guerra del BSN haciendo un llamado a Dalmau a que asista a las canchas “para q vea si están cumpliendo”.