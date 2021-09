El veterano canastero José Juan Barea admitió tras su regreso a las canchas el miércoles que pasó momentos difíciles durante la lesión de tobillo que le tuvo fuera poco más de un mes de acción con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y que por momentos pensó que su tobillo no volvería a ser el mismo.

“Gracias a Dios me estoy moviendo. Me pude mover rápido. Volví a tener la explosividad que no tenía hace tiempo”, dijo Barea en una rueda de prensa posterior al encuentro en que Santurce derrotó a Carolina 96-82 el miércoles.

“Ahora es cuestión de ir poco a poco, de coger ritmo. Aprovechar las prácticas y los minutos (de juego). Larry (Ayuso, dirigente de Santurce) me usó bien. Los minutos que me dio fueron perfectos”, agregó.

El armador con 14 años de experiencia en la NBA se lastimó el tobillo izquierdo durante un encuentro contra los Indios de Mayagüez el pasado 23 de julio.

“No voy a mentir. Esto no ha sido fácil. Yo no esperaba lastimarme así, especialmente a esta edad y cuando estoy terminando mi carrera”, manifestó el mayagüezano. “Estoy contento de poder volver a jugar baloncesto. Hubo un momento en que creía que el tobillo nunca iba a funcionar de nuevo. Pero gracias a Dios estoy de vuelta”.

Barea además elogió la manera en que el nuevo dirigente de los Cangrejeros, Larry Ayuso, prepara el equipo y la manera en que lo utilizó el miércoles, controlándole los minutos para evitar complicaciones con la recuperación.

“Mientras el cuerpo me deje yo voy a seguir. Y veremos qué pasa”, concluyó.