Who's ready for some 🇧🇪😼 basketball?! Tune in LIVE this weekend for our preparation games vs 🇷🇸, 🇵🇷 & 🇳🇬!



Friday's game will be LIVE on @sporza (één & ketnet) and @RTBFsport Auvio. The other games will be streamed on "Belgian Cats" FB, RTBF Auvio & sporza online 👀🏀 pic.twitter.com/NUIZq4Fhsc