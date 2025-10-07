La FIBA celebró este martes el sorteo oficial de los grupos para los torneos clasificatorios rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto Femenino FIBA 2026, definiendo el camino de las selecciones nacionales que buscarán su pase al evento cumbre del baloncesto femenino mundial.

Puerto Rico, ya confirmado como una de las cuatro sedes de este torneo clasificatorio, encabezará el Grupo B, que reunirá en el Coliseo José Miguel Agrelot a verdaderas potencias del deporte: Estados Unidos, actual campeón mundial y número uno en el ranking FIBA; Italia, sexta mejor selección del planeta; además de España, Nueva Zelanda y Senegal.

El “Choliseo” será del 11 al 17 de marzo de 2026 el epicentro del mejor baloncesto femenino del mundo y por una semana, la isla vibrará con la presencia de estrellas internacionales y el sueño boricua de conseguir su tercera clasificación consecutiva a un Mundial.

“Todos los grupos del repechaje son complicados, estamos hablando de los 24 mejores equipos del mundo. Sin embargo, estamos en un buen grupo. Al estar Estados Unidos ya clasificado al Mundial, eso nos da una oportunidad más porque clasificarían tres de este mismo grupo”, expresó Gerardo “Jerry” Batista, dirigente del seleccionado nacional, en declaraciones escritas.

“Le hicimos un buen partido a España, y conocemos un poco a Nueva Zelanda porque jugamos contra ellas. Dentro de todo, es un buen sorteo para nosotros y nos vamos a preparar bien para clasificar a nuestro tercer Mundial”, continuó.

Por su parte, la capitana del Equipo Nacional, Pamela Rosado, se mostró entusiasmada y confiada ante el reto que las “12 Guerreras” tendrán en casa.

“Contentas de tener en casa a España y Nueva Zelanda luego de esas Olimpiadas París 2024, que tuvimos unos partidos muy reñidos. No nos hemos enfrentado a Filipinas y Senegal, pero es un grupo del que podemos tratar de sacar las victorias. Estamos listas para este Torneo y para clasificar al Mundial en Alemania 2026”, comentó Rosado.

El sorteo completó la distribución de los 24 equipos participantes en cuatro sedes. Además de San Juan, los otros torneos clasificatorios se celebrarán en China, Turquía y Francia. En cada sede, los tres mejores equipos asegurarán su pase a la Copa del Mundo FIBA 2026, que se llevará a cabo en Alemania del 4 al 13 de septiembre de 2026.

La llegada a Puerto Rico de potencias como Estados Unidos, España e Italia promete una cita inolvidable para la fanaticada boricua. El público podrá disfrutar, en su propia casa, del mejor baloncesto femenino del planeta, con las jugadoras más destacadas del mundo compitiendo por el sueño mundialista.

Próximamente se anunciará la fecha oficial para el inicio de la venta de boletos.

Con este sorteo, la Selección Nacional de baloncesto femenino inicia oficialmente su ruta hacia lo que sería su tercera clasificación consecutiva a un Mundial, reafirmando el crecimiento, la disciplina y el orgullo del baloncesto femenino puertorriqueño.