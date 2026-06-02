Puerto Rico dividió honores el martes al derrotar a Brasil y caer ante Francia en la segunda jornada de la Copa Mundial de Baloncesto 3x3 de la FIBA 2026 celebrada en Varsovia, Polonia.

El equipo, integrado por Leandro Allende, Bryan González, Luis Cuascut y Miguel Martínez, compite en el Grupo D junto a Brasil, Francia, Lituania y Bélgica.

Los boricuas ocupan la tercera posición de la llave con marca de 1-1 y 35 puntos acumulados, mientras que los franceses y lituanos comparten el liderato.

En el primer juego de la jornada, Puerto Rico venció, 19-17, a Brasil gracias a un dramático canasto de González en la prórroga. Más tarde, el conjunto patrio dio la batalla, pero perdió, 18-16, frente a Francia.

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Los puertorriqueños volverán a la cancha el jueves para enfrentar a Lituania, a la 1:45 p.m., y a Bélgica, a las 3:35 p.m.

La décima edición de la Copa Mundial de Baloncesto 3x3 reúne a 40 selecciones, divididas en 20 masculinas y 20 femeninas, y se celebrará hasta el 7 de junio en Varsovia. Los equipos están divididos en cuatro grupos de cinco.

Una vez culmine la fase de grupos, los tres mejores de cada llave avanzan a una etapa de eliminación directa. Sin embargo, los ganadores de cada grupo pasan directo a los cuartos de final, mientras que los que terminen segundos y terceros disputarán una ronda de repechaje el 5 de junio.