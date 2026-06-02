El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció hoy martes la primera ronda de certificaciones para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con la inclusión de 123 atletas en 22 deportes y modalidades que integran el comienzo oficial del #EquipoPUR.

“Este proceso representa mucho más que una lista de nombres. Cada certificación es el resultado del esfuerzo, compromiso y rendimiento de nuestros atletas. Hoy comenzamos oficialmente el camino del #EquipoPUR hacia Santo Domingo 2026”, expresó la presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez.

Entre las figuras más reconocidas de esta primera fase aparecen la tenismesista Adriana Díaz, junto a Brianna Burgos, Ángel Naranjo y Enrique Ríos, además de las voleibolistas de playa Allanis Navas y María González.

Ángel Naranjo será uno de los tenismesista que estará activo en los Juegos Centroamericanos. (Ramon "Tonito" Zayas)

También fueron certificados surfistas como Mia Calderón, Havanna Cabrero y Dwight Pastrana, así como los taekwondoístas Alannis Alers, Brandon Ramos y Luis De Jesús, así como representantes de deportes acuáticos como Kristen Romano, Xavier Ruíz, Yeziel Morales, Alexander Santiago y Andrés Brooks.

En boxeo fueron incluidos, entre otros, Jenelie Ramírez, Angelyris López, Coraliz Cruz, Victoria Pérez, Stephanie Piñeiro, Joshua Lorenzo y Dylan Feliciano.

La delegación también contará con ciclistas como Abner González, Christopher Morales, Georwill Pérez, Jacob Morales y Suheily Rodríguez, mientras que en esgrima sobresalen Mya Hernández, José Arnel Ortega, Gabriela Hwang y Adrián Figueredo.

En deportes de combate fueron certificados judocas como Analeanis Collazo, Francine Echevarría y Adrián Gandía, así como karatecas encabezados por Layla Ocana, Anna Santiago, Génesis Ramírez y Luis Torres.

El levantamiento de pesas estará representado por atletas como Asia González, Isis Agrait y Howard Roche, mientras que la lucha incluye nombres como Mayangelie Colón, Darian Cruz, Ethan Ramos y Jonovan Smith.

La primera ronda incluye además atletas de remo, vela, skateboard y deportes electrónicos, encabezados por Ricardo Román, único representante certificado hasta el momento en e-sports.

Según explicó el COPUR durante la primera edición del programa “Conexión Olímpica PUR: Certificaciones Santo Domingo 2026”, el proceso de selección se realizó junto a las federaciones nacionales y el Departamento de Alto Rendimiento, tomando en consideración marcas mínimas, resultados competitivos y evaluaciones técnicas.

La certificación anunciada constituye la primera de tres fases previstas antes de los Juegos de Santo Domingo, que reunirán a los principales atletas de la región en 2026.

A continuación los atletas certificados hoy por deporte:

Acuáticos - Natación

Kristen Romano

Xavier Ruíz

Yeziel Morales

Alexander Santiago

Andrés Brooks

Boxeo

Jenelie Ramírez

Angelyris López

Coraliz Cruz

Victoria Pérez

Stephanie Piñeiro

Joshua Lorenzo

Dylan Feliciano

Juliam Ortíz

Ángel Llanos

Ángel Rivera

Ciclismo

BMX

Ignacio Mangual

MTB

Georwill Pérez

Jacob Morales

Suheily Rodríguez

Coral Ramírez

Ruta

Abner González

Christopher Morales

Elvys Reyes

E-Sports

Ricardo Román

Esgrima

Florete

Mya Hernández

José Arnel Ortega

Sebastián García

Marcos Eugenio

Sable

Gabriela Hwang

Aydil Colón

Sophia Báez

Adrián Figueredo

Deven Mattoo

Rafael Western

Judo

Analeanis Collazo

Francine Echevarría

Sairy Colón

Adiel Carrión

Adrián Gandía

Derik Rodríguez

Karate

Kata

Layla Ocana

Ángel J. Cancel

Kumite

Anna Santiago

Yaleika Mojíca

Janessa Fonseca

Génesis Ramírez

Jake Ruíz

Luis Torres

Levantamiento de Pesas

Asia González

Isis Agrait

Kidaisha López

Howard Roche

Luis González

Yomar López

Alejandro Medina

Lucha

Grecorromana

Edrick Martínez

Juan Díaz

Luis Centeno

Alek Ortíz

James Ford

Libre

Mayangelie Colón

Aneishka Santos

Jania Dunigan

Karoline Ortíz

Leilanie Hernández

Paola Rodríguez

Darian Cruz

Joseph Silva

Jonathan Parilla

Ethan Ramos

Edwin Morales

Jonovan Smith

Skateboard

Street

Esmeralda Butler

Gabriel Lavallee

Remo

Kevin Harvell

Surf

Tabla Corta

Mia Calderón

Havanna Cabrero

Dwight Pastrana

Jaime J. Martínez

SUP Surf

Mariecarmen Rivera

Nimsay García

Maximillian Torres

Dave de Armas

Longboard

Jazmine Dean

Emilia Huminski

Taekwondo

Alannis Alers

Katelyn Cruz

Ninoshka Martínez

Isuangelis Soto

Naishka Román

Brandon Ramos

Ilay Rodríguez

Edgardo Nazario

Luis De Jesús

Adrián Benítez

Yesid Osorio

Víctor M. Nieves

Poomsae

Arelis Medina

Luis G. Colón

Tenis de Mesa

Adriana Díaz

Brianna Burgos

Alondra Rodríguez

Kristal Meléndez

Ángel Naranjo

Steven Moreno

Enrique Ríos

Jabdiel Torres

Vela

ILCA 6 - Marina Escudero

ILCA 7 - Pedro Fernández

IQ Foil - Kaelyn Holme

Sunfish - Jeanelys García

Sunfish - Sebastián Medina

420 - Gian Piovanetti / Isabel Rivera

Hobie 16 – Enrique “Kike” Figueroa / Paula Figueroa

Snipe - Ramón González / Virginia Carrero

Voleibol de Playa

Allanis Navas / María González

William Rivera / Daniel Rivera