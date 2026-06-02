El Copur certifica a sus primeros 123 competidores para Santo Domingo 2026
Los nombrados provienen de 22 deportes y modalidades.
El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció hoy martes la primera ronda de certificaciones para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con la inclusión de 123 atletas en 22 deportes y modalidades que integran el comienzo oficial del #EquipoPUR.
“Este proceso representa mucho más que una lista de nombres. Cada certificación es el resultado del esfuerzo, compromiso y rendimiento de nuestros atletas. Hoy comenzamos oficialmente el camino del #EquipoPUR hacia Santo Domingo 2026”, expresó la presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez.
Entre las figuras más reconocidas de esta primera fase aparecen la tenismesista Adriana Díaz, junto a Brianna Burgos, Ángel Naranjo y Enrique Ríos, además de las voleibolistas de playa Allanis Navas y María González.
También fueron certificados surfistas como Mia Calderón, Havanna Cabrero y Dwight Pastrana, así como los taekwondoístas Alannis Alers, Brandon Ramos y Luis De Jesús, así como representantes de deportes acuáticos como Kristen Romano, Xavier Ruíz, Yeziel Morales, Alexander Santiago y Andrés Brooks.
En boxeo fueron incluidos, entre otros, Jenelie Ramírez, Angelyris López, Coraliz Cruz, Victoria Pérez, Stephanie Piñeiro, Joshua Lorenzo y Dylan Feliciano.
La delegación también contará con ciclistas como Abner González, Christopher Morales, Georwill Pérez, Jacob Morales y Suheily Rodríguez, mientras que en esgrima sobresalen Mya Hernández, José Arnel Ortega, Gabriela Hwang y Adrián Figueredo.
En deportes de combate fueron certificados judocas como Analeanis Collazo, Francine Echevarría y Adrián Gandía, así como karatecas encabezados por Layla Ocana, Anna Santiago, Génesis Ramírez y Luis Torres.
El levantamiento de pesas estará representado por atletas como Asia González, Isis Agrait y Howard Roche, mientras que la lucha incluye nombres como Mayangelie Colón, Darian Cruz, Ethan Ramos y Jonovan Smith.
La primera ronda incluye además atletas de remo, vela, skateboard y deportes electrónicos, encabezados por Ricardo Román, único representante certificado hasta el momento en e-sports.
Según explicó el COPUR durante la primera edición del programa “Conexión Olímpica PUR: Certificaciones Santo Domingo 2026”, el proceso de selección se realizó junto a las federaciones nacionales y el Departamento de Alto Rendimiento, tomando en consideración marcas mínimas, resultados competitivos y evaluaciones técnicas.
La certificación anunciada constituye la primera de tres fases previstas antes de los Juegos de Santo Domingo, que reunirán a los principales atletas de la región en 2026.
A continuación los atletas certificados hoy por deporte:
Acuáticos - Natación
Kristen Romano
Xavier Ruíz
Yeziel Morales
Alexander Santiago
Andrés Brooks
Boxeo
Jenelie Ramírez
Angelyris López
Coraliz Cruz
Victoria Pérez
Stephanie Piñeiro
Joshua Lorenzo
Dylan Feliciano
Juliam Ortíz
Ángel Llanos
Ángel Rivera
Ciclismo
BMX
Ignacio Mangual
MTB
Georwill Pérez
Jacob Morales
Suheily Rodríguez
Coral Ramírez
Ruta
Abner González
Christopher Morales
Elvys Reyes
E-Sports
Ricardo Román
Esgrima
Florete
Mya Hernández
José Arnel Ortega
Sebastián García
Marcos Eugenio
Sable
Gabriela Hwang
Aydil Colón
Sophia Báez
Adrián Figueredo
Deven Mattoo
Rafael Western
Judo
Analeanis Collazo
Francine Echevarría
Sairy Colón
Adiel Carrión
Adrián Gandía
Derik Rodríguez
Karate
Kata
Layla Ocana
Ángel J. Cancel
Kumite
Anna Santiago
Yaleika Mojíca
Janessa Fonseca
Génesis Ramírez
Jake Ruíz
Luis Torres
Levantamiento de Pesas
Asia González
Isis Agrait
Kidaisha López
Howard Roche
Luis González
Yomar López
Alejandro Medina
Lucha
Grecorromana
Edrick Martínez
Juan Díaz
Luis Centeno
Alek Ortíz
James Ford
Libre
Mayangelie Colón
Aneishka Santos
Jania Dunigan
Karoline Ortíz
Leilanie Hernández
Paola Rodríguez
Darian Cruz
Joseph Silva
Jonathan Parilla
Ethan Ramos
Edwin Morales
Jonovan Smith
Skateboard
Street
Esmeralda Butler
Gabriel Lavallee
Remo
Kevin Harvell
Surf
Tabla Corta
Mia Calderón
Havanna Cabrero
Dwight Pastrana
Jaime J. Martínez
SUP Surf
Mariecarmen Rivera
Nimsay García
Maximillian Torres
Dave de Armas
Longboard
Jazmine Dean
Emilia Huminski
Taekwondo
Alannis Alers
Katelyn Cruz
Ninoshka Martínez
Isuangelis Soto
Naishka Román
Brandon Ramos
Ilay Rodríguez
Edgardo Nazario
Luis De Jesús
Adrián Benítez
Yesid Osorio
Víctor M. Nieves
Poomsae
Arelis Medina
Luis G. Colón
Tenis de Mesa
Adriana Díaz
Brianna Burgos
Alondra Rodríguez
Kristal Meléndez
Ángel Naranjo
Steven Moreno
Enrique Ríos
Jabdiel Torres
Vela
ILCA 6 - Marina Escudero
ILCA 7 - Pedro Fernández
IQ Foil - Kaelyn Holme
Sunfish - Jeanelys García
Sunfish - Sebastián Medina
420 - Gian Piovanetti / Isabel Rivera
Hobie 16 – Enrique “Kike” Figueroa / Paula Figueroa
Snipe - Ramón González / Virginia Carrero
Voleibol de Playa
Allanis Navas / María González
William Rivera / Daniel Rivera