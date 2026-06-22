La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), junto al Gobierno de Puerto Rico, anunció este lunes una serie de actividades para recibir al armador boricua José Alvarado luego de conquistar el título de la NBA con los Knicks de Nueva York.

El canastero llegará a la Isla el jueves a las 12:00 p.m., cuando será recibido oficialmente por la gobernadora Jenniffer González Colón en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Tras su arribo, aproximadamente a la 1:30 p.m., comenzará una caravana que recorrerá la avenida Baldorioty de Castro.

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La actividad culminará en Distrito T-Mobile, donde desde las 2:30 p.m. se llevará a cabo un evento especial abierto al público para festejar el título junto a familiares, amigos, seguidores del baloncesto y miembros de la comunidad deportiva.

“José representa el talento, la disciplina y el orgullo de Puerto Rico. Este campeonato es un logro que celebramos como pueblo y queremos que todos tengan la oportunidad de compartir con él este momento tan especial”, expresó el presidente de la FBPUR, Yum Ramos, mediante declaraciones escritas.

La celebración también contará con una cobertura de WAPA Televisión, que transmitirá el recorrido de Alvarado desde Nueva York hasta Puerto Rico.

Por su parte, el gerente general de la Selección Nacional de Baloncesto, Carlos Arroyo, resaltó el impacto que ha tenido el jugador tanto dentro como fuera de la cancha.

“José se ha convertido en una inspiración para nuestra juventud y en el embajador de Puerto Rico en el escenario deportivo internacionalmente. Esta celebración es una de gran orgullo y refleja el cariño y respeto que todo Puerto Rico siente por él”, sostuvo Arroyo.

Nueva York puso fin a una espera de 53 años desde la segunda y última ocasión que la franquicia alcanzó la cima de la mejor liga del mundo.