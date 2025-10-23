El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups; el base de los Miami Heat, Terry Rozier; y el exasistente de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, fueron arrestados el jueves en relación con una investigación federal sobre apuestas deportivas ilegales y juegos de póker manipulados por la mafia.

Billups está acusado formalmente de un amplio plan para manipular juegos de póker clandestinos, respaldados por familias de la mafia, según informaron las autoridades. Rozier y Jones están acusados ​​formalmente, en otra acusación formal, de participar en un plan ilegal de apuestas deportivas utilizando información privilegiada de la NBA. Aquí un vistazo a las figuras de la NBA involucradas:

Chauncey Billups

Billups, de 49 años, fue incluido en el Salón de la Fama Naismith Memorial en 2024. El nativo de Denver jugó baloncesto universitario en Colorado, y posteriormente fue la tercera selección de Boston en 1997. También jugó para Toronto, Denver (dos temporadas), Minnesota, Detroit (dos temporadas), los New York Knicks y Los Angeles Clippers en una carrera de 17 años.

Billups fue cinco veces All-Star y ganó un campeonato con Detroit en 2004, cuando fue nombrado MVP de las Finales de la NBA.

El 16 de noviembre de 2020, Billups fue nombrado asistente de los Clippers en el cuerpo técnico del entrenador Tyronn Lue. Billups fue contratado como entrenador de Portland en 2021 y firmó una extensión de contrato de varios años con los Trail Blazers el 13 de abril. Billups llegó a esta temporada con un récord de 117-211 como entrenador. Billups fue conocido como Mr. Big Shot durante su carrera como jugador y ganó el Trofeo Joe Dumars, el premio a la deportividad de la NBA, en 2009 mientras jugaba para los Nuggets de su ciudad natal.

Terry Rozier

Rozier, de 30 años, fue criado principalmente por su madre, ya que su padre, Terry Rozier Sr., estuvo en prisión durante la mayor parte de su vida. Rozier, originario de Youngstown, Ohio, fue un base destacado en Louisville, siendo seleccionado en el puesto número 16 por los Boston Celtics en 2015.

Rozier fue traspasado a Charlotte el 6 de julio de 2019 y brilló con los Hornets. Estableció récords personales al promediar 18 puntos en la temporada 2019-20, 20,4 puntos la temporada siguiente y 21,1 puntos en la 2022-23. El 23 de enero de 2024, Rozier fue traspasado a Miami por Kyle Lowry. Rozier promedió 10.6 puntos con Miami en la temporada 2024-25, jugando 64 partidos, incluyendo 23 como titular.

En 2018, Rozier se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar un triple-doble en su debut como titular, al anotar 17 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en la victoria de Boston por 103-73 sobre los Knicks.

El partido de Rozier del 23 de marzo de 2023 con Charlotte contra Nueva Orleans ha estado en duda. Jugó los primeros 9 minutos y 36 segundos del primer cuarto antes de ser retirado y no volvió a jugar en ese partido ni en los últimos ocho de la temporada. Charlotte no estaba en la contienda por los playoffs, por lo que no parecía inusual que Rozier fuera suspendido. Sin embargo, las publicaciones que aún se encuentran en línea de ese partido de 2023 muestran que algunos apostadores estaban furiosos con las casas de apuestas. Muchos publicaron en redes sociales que algo sospechoso había sucedido con las apuestas de apoyo relacionadas con las estadísticas de Rozier esa noche.

Una apuesta de apoyo es un tipo de apuesta que permite a los apostadores apostar a si un jugador superará una determinada cifra estadística, como si terminará por encima o por debajo de un determinado total de puntos, rebotes, asistencias y más.

Rozier vestía el uniforme cuando el Heat jugó contra el Magic en Orlando el miércoles por la noche, aunque no jugó.

Damon Jones

Jones, de 49 años, fue entrenador asistente no oficial de Los Ángeles Lakers en la temporada 2022-23 cuando supuestamente estuvo involucrado en la trama de apuestas, según la acusación. Ha sido entrenador desde al menos 2014, tras finalizar una carrera de 11 años como jugador de la NBA. Es de Galveston, Texas, y jugó para Houston en la universidad antes de jugar con equipos de la NBA en Nueva Jersey, Boston, Golden State, Dallas, Vancouver, Detroit, Sacramento, Milwaukee, Miami y Cleveland.

Jones promedió 11.6 puntos en la temporada 2004-05 con Miami, su única temporada en la que anotó en dobles dígitos.

Jones se unió al cuerpo técnico de Cleveland en 2014 como asesor de tiro. Formó parte del cuerpo técnico de Tyronn Lue en Cleveland durante la postemporada de 2016 y fue nombrado asistente de tiempo completo de los Cavaliers ese mismo año. También trabajó como analista de televisión para ESPN en 2018.

Jones jugó en el BSN durante un corto tiempo de la temporada del 201o con los Piratas de Quebradillas.