El dirigente Carlos González y su asistente Leo Arill presentaron sus renuncias a la dirección técnica de los Gigantes de Carolina-Canóvanas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), informó este viernes la gerencia del equipo.

González, quien dirigió a los Gigantes desde la temporada 2022, llevándolos a su primer campeonato nacional en 2023, deja una estructura en el equipo carolinense con piezas como Tremont Waters, George Conditt, Daniel Rivera, Dyondre Domínguez y Jesús Cruz, entre otros.

El apoderado de los Gigantes, Héctor Horta, dijo estar agradecido de González y Arill por tomar las riendas del equipo durante los pasados cinco años, llevándolos a postemporada desde su llegada al quinteto.

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“Gracias Carlos y Leo por representarnos con altura por los pasados cinco años, por aceptar el reto y depositar su confianza en mí como apoderado y en nuestro equipo de trabajo. Juntos compartimos una visión y trabajamos para conquistar nuestro primer campeonato en la historia de nuestra franquicia y de nuestro pueblo en el 2023, el cual nunca olvidaremos. Además, logramos una semifinal en el 2024 y disputamos tres series de cuartos de final en 2022, 2025 y 2026″, expresó Horta en declaraciones escritas.

“Estamos agradecidos con su lealtad, dedicación y las experiencias vividas. Siempre serán parte de nuestra familia, les deseo el mayor de los éxito”, sostuvo.

Los Gigantes ya comenzaron la búsqueda del nuevo técnico para el equipo e informaron que próximamente darán detalles sobre la selección del nuevo dirigente.