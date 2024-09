Después de un decepcionante año en el que no clasificaron a los playoffs del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Cangrejeros de Santurce comenzaron esta semana a mover las fichas con miras a regresar a la ruta ganadora en la temporada 2025.

Los Cangrejeros anunciaron el jueves a Rolando Hourruitiner como su nuevo presidente de operaciones de baloncesto. Hourruitiner, un exjugador, dirigente y ejecutivo con una basta experiencia local e internacional, regresó a un puesto que ejerció cuando la franquicia pasó de las manos de Angelo Medina a Ariel Rodríguez en 2016.

En esta ocasión, se reportará directamente a los apoderados Noah Hassad y Jonathan Miranda y estará a cargo del equipo santurcino. Y Hourruitiner tiene mucho trabajo por hacer con un equipo que, actualmente, está sin gerente general y dirigente tras las salidas de René Morales y Brad Greenberg.

“Mi primera asignación es nombrar un nuevo gerente general, que esté en el día a día y sea ese intermediario entre la administración y el equipo. Lo ideal sería hacerlo la próxima semana. Luego de ahí, lo próximo sería el coach”, adelantó Hourruitiner en entrevista con Primera Hora .

Con Morales como gerente general, los Cangrejeros nunca pudieron avanzar a las semifinales del torneo desde su retorno a la liga en 2021. Además, pactaron múltiples cambios en los que adquirieron a veteranos como Walter Hodge y Ángel Rodríguez por prometedores canasteros como Alfonso Plummer, Isaiah Palermo, Kyle Rose y Christopher Brady.

Plummer, ahora escolta de los Capitanes de Arecibo, fue nombrado Progreso del Año después de promediar 18.9 puntos y liderar la liga en triples anotados por partido con 3.1. Mientras, los Cangrejeros no han logrado acordar una extensión con Rodríguez y este podría explorar sus opciones en la agencia libre.

Ángel Rodríguez solo jugó esta temporada cinco juegos con los Cangrejeros de Santurce. ( José Santana / BSN )

Al ser abordado sobre el estatus de Angelito con Santurce, Hourruitiner indicó que es un caso que la franquicia estará evaluando.

“Ángel es una pieza muy importante que cualquier equipo quisiera tener. Estaremos analizando la situación contractual de él, cuáles son sus opciones y tendremos que poner todo en una balanza, pero es una pieza de mucho valor para los Cangrejeros”, comentó.

Busca estabilidad en la dirección del equipo

Otro aspecto que el nuevo presidente de operaciones de baloncesto busca darle estabilidad a Santurce es en la dirección del equipo. Desde que los Cangrejeros regresaron al BSN, han tenido cinco entrenadores en cuatro campañas: Néstor “Che” García, Larry Ayuso, Iván Ríos, Carlos Calcaño (interino), Nathan Peavy, Xavier Aponte (interino) y Brad Greenberg.

“Es vital tener una continuidad con un dirigente porque brinda una continuidad al equipo y facilita el proceso de planificación y estrategias de la franquicia. ¿Qué estilo de juego vamos a jugar? Solamente, teniendo una estabilidad con un dirigente tendremos esa constante que estamos buscando y no hemos tenido”, expresó.

“No tenemos fecha definida (para asignar un nuevo dirigente). A mí me gustaría antes de que se acabara el mes porque así podemos prepararnos mejor. Lo ideal sería lo antes posible porque así nos podemos preparar mejor”, abundó.

Hourruitiner no abundó sobre posibles candidatos a ocupar la vacante que dejó Greenberg. Pero, en las pasadas semanas, ha circulado un rumor que vincula al técnico de los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón, a los Cangrejeros.

Colón viene de tener su peor año con los Vaqueros al terminar últimos en la Sección B con un récord de 10-24. Sin embargo, el dirigente pactó hace un año un contrato con Bayamón que le garantiza su permanencia hasta 2025.

“Sobre rumores no puedo comentar nada y menos sobre coaches que están bajo contrato”, dijo Hourruitiner. “En el camino, si aparecen movidas de personal, se atenderá en su momento, pero no quiero entrar en rumores porque no es responsable”, agregó.

Por otro lado, este medio le preguntó a Hourruitiner cuáles son sus metas como nuevo presidente de operaciones de baloncesto de Santurce y este no titubeo con su respuesta.

“Ganar el campeonato”, contestó. “La meta siempre es ganar el campeonato y más cuando tú estás con Santurce. Que no se haya logrado en el pasado no significa que dejará de ser la meta. Vamos a buscar todas las maneras posibles de llegar hasta ahí, pero no quiere decir que si no se logra no fue una temporada que no vale porque muchos equipos han tenido años exitosos cuando no logran el título, pero dan pasos hacia adelante”, explicó.