A menos de un mes de la Copa Buzzer Beater, el Colegio San Ignacio de Loyola y el Colegio Adianez parten como los favoritos para coronarse campeones en la séptima edición del torneo que reúne a los mejores equipos de voleibol escolar de Puerto Rico.

San Ignacio y Adianez comenzaron la temporada en la primera posición en su respectiva rama del Power Ranking de Buzzer Beater y eso no ha cambiado. De cara a la octava semana de la campaña, ambas instituciones siguen en el mismo puesto donde comenzaron.

Los Leones solo han sufrido dos derrotas ante la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón, mientras que la “Tropa Naranja” ha perdido una sola vez frente al Colegio Marista de Manatí.

PUBLICIDAD

“Ha sido una temporada en la que el Colegio San Ignacio, en la categoría senior masculino, y el Colegio Adianez, en la categoría senior femenino, han tenido un dominio contundente. Lo que se proyecta es que San Ignacio recupere el trono y Adianez repita”, opinó Bryan Eloy García, presidente de Buzzer Beater, en una entrevista con Primera Hora .

San Ignacio estuvo el año pasado a las puertas de ganar su quinta Copa de Buzzer Beater consecutiva, pero fue destronado por el Colegio San José en dos sets (25-15, 25-21). Esta temporada, sin embargo, la historia podría ser diferente, según el fundador de la plataforma dedicada al deporte escolar.

“Este equipo de San Ignacio hace poco ganó cuatro copas seguidas. No ganaron el año pasado, pero la realidad es que se había anticipado el dominio que iban a tener esta temporada por todas las piezas que tienen del programa nacional juvenil”, declaró García.

Algunos de esos jugadores que forman parte de las selecciones juveniles y visten los colores de San Ignacio son el esquina Max Aponte, el opuesto Eric Vázquez y los centrales Fernando Castelló y Jorge Suárez.

San José, por su parte, sigue siendo un contendiente al título al ser el campeón defensor, pero no ha logrado derrotar a San Ignacio en lo que va de temporada. Esa es la razón por la que los Conquistadores aparecen en el segundo lugar del último Power Ranking de Buzzer Beater.

Y es que de acuerdo con García, los Leones están en un nivel superior al resto bajo la dirección de su nuevo entrenador Orlando Irizarry, quien sustituyó a Edwin Meléndez.

PUBLICIDAD

“Fuera del equipo de San Ignacio, yo considero que todos los demás equipos están bastante parejos y han podido ganarse entre sí, entre ellos está San José, el equipo campeón. A pesar de que no le ha ganado a San Ignacio, ha sido consistente y se ha mantenido en esa segunda posición a lo largo del torneo. Por ahí también está Saint John’s School, que ha presentado una plantilla sumamente sólida. Adianez, Discípulos y Notre Dame han tenido sus altas y bajas, pero son equipos a los que habrá que tenerle el ojo en el Buzzer Beater”, manifestó.

Las primeras 10 posiciones del más reciente Power Ranking de Buzzer Beater en la categoría senior masculino las completaron: Saint John’s School (3), Saint Francis School de Carolina (4), Caribbean School de Ponce (5), Colegio Notre Dame de Caguas (6), Colegio Adianez (7), Discípulos de Cristo de Bayamón (8), Colegio Marista de Guaynabo (9) y Robinson School (10).

Power Ranking Buzzer Beater en la categoróia senior masculino. ( Suministrada )

Por otro lado, García destacó que Adianez ha dominado la competencia con la guía de su dirigente Luis “Feñito” Rodríguez desde que arrancó la campaña. En el caso de Adianez, irá por su tercera Copa Buzzer Beater al hilo, luego de imponerse en la pasada edición sobre el Colegio Puertorriqueño de Niñas en una dramática final que se definió en tres parciales (19-25, 25-16, 15-9).

“Adianez se ha mantenido dominando en la categoría femenina. Perdió con Marista de Manatí hace dos semanas, pero es un equipo que tiene el talento para ganar un tercer título consecutivo. Sin embargo, hay otros equipos que han presentado que pueden jugar a ese nivel, como Notre Dame, Saint Francis y Capitán Correa, que las llevó a un tercer set en uno de los torneos que se han celebrado”, sostuvo el fundador de Buzzer Beater.

PUBLICIDAD

“Adianez no ha bajado de la cima, pero tampoco es que son una línea a ganar el campeonato, como lo eran el año pasado”, agregó.

Además de Adianez, las instituciones en los primeros 10 puestos del último Power Ranking de Buzzer Beater en la categoría senior femenino son: Colegio Notre Dame (2), Saint Francis School (3), Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande (4), Colegio Capitán Correa de Hatillo (5), Guamaní Private School de Guayama (6), Discípulos de Cristo de Bayamón (7), Academia de los Milagros de Caguas (8), Colegio Piaget de Manatí (9) y Academia María Reina (10).

Power Ranking Buzzer Beater en la categoría senior femenino. ( Suministrada )

“Pienso que esta edición será un Buzzer Beater con mucha expectativa y suspenso en el sentido de que podemos ver como San Ignacio y Adianez han dominado lo que va de temporada, pero los otros equipos han demostrado que tienen la capacidad para ganarles. Eso le da al torneo un valor y es esa incertidumbre de que esos equipos favoritos tendrán que luchar al máximo para llevarse la Copa porque si no, podrían sorprenderlos”, indicó García.

La acción del deporte escolar continuará este fin de semana con torneos en Notre Dame, Adianez, Thomas Alva Edison School de Caguas, Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed) de San Sebastián y Antilles Military Academy de Trujillo Alto.

La Copa Buzzer Beater se llevará a cabo del 5 al 23 de noviembre en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.