Los Dolphins de Saint Mary’s School han dado un paso agigantado en las últimas semanas, consolidándose como uno de los equipos junior masculino contendores al campeonato nacional del voleibol escolar Buzzer Beater que se celebrará en noviembre en Gurabo.

Con victorias sobre Marista de Guaynabo (7) y Academia Discípulos de Cristo de Bayamón (2) en la séptima semana del voleibol escolar en el torneo del Colegio San José de Río Piedras, Saint Mary’s toca las puertas de entrar por primera vez al Top 5 del ranking nacional.

En ese torneo, prevaleció el equipo local venciendo a San Ignacio de Loyola (4), que venía de vencer a Saint Mary’s en la semifinal.

San José, con ese título en casa, mantiene su primera posición en el ranking nacional de la categoría junior masculino.

Mientras, San Ignacio de Loyola se adueñó de la categoría senior masculino al dominar a los anfitriones en tres parciales. San Ignacio y San José se han mantenido en las últimas semanas en las posiciones uno y dos, respectivamente.

En junior femenino, Marista de Guaynabo dominó a Saint John’s School para ganar su cuarto título de la campaña y mantenerse así dentro del Top 5.

En el torneo de YAA de Cabo Rojo, Masis School dominó la categoría senior femenino, mientras San Benito de Mayagüez la senior masculino. Asimismo, Walks Webs lideró la junior femenino e Inmaculada de Mayagüez la junior masculino.

En La Salle de Bayamón, Discípulos de Cristo del mismo municipio conquistó el cetro en senior femenino y junior femenino.

En junior, con este triunfo mantienen el liderato del ranking femenino. En senior masculino alzó el campeonato los Taínos de Guamani de Guayama y en junior masculino Bayamón Military Academy (BMA).

Por su parte, Sagrado Corazón de Ponce conquistó el campeonato del torneo de Santa María den senior masculino, senior femenino y junior masculino. Santa María del municipio de la Perla del Sur, en tanto, defendió su casa en junior femenino.

Mientras, Piaget de Manatí se adueñó de su torneo en senior femenino, junior femenino y junior masculino. En senior femenino vencieron a Madelcar Academy, que venía de lograr sendos triunfos ante Marista de Manatí (10) e Inmaculada de Manatí (12).

En senior masculino la sorpresa fue Marista de Manatí, que logró ganar el campeonato venciendo a Piaget (15) en la final y también se apuntó un triunfo ante Patria Latorre (25). Esas victorias le ayudarán a entrar esta semana en el Power Ranking.

Baldwin School, por su parte, defendió su casa en senior masculino y femenino, venciendo en ambas finales a Mater Salvatoris. La Milagrosa de Cayey ganó en junior masculino y Tasis en junior femenino.

En Wesleyan prevaleció UHS en senior femenino y Cupeyville School en senior masculino.

La acción continúa este fin de semana.