San Germán. El novato de los finalistas Vaqueros de Bayamón, Stephen Thompson, está todavía tomándole la temperatura al BSN tras solamente haber jugado en 13 partidos en total, entre la temporada regular y la postemporada, y en todos ellos viviendo del banco.

Igual experiencia vive también con el Equipo Nacional con el cual debutó este año.

Pero pese a lo poco que ha vivido en ambos escenarios, el canastero ya tiene una opinión formada sobre el básquet boricua, una que supera sus expectativas.

“La liga es mejor de lo que esperaba. En los próximos años se va a poner mejor y mejor. Hay jugadores de alta calidad y el baloncesto es de alta calidad”, dijo Thompson durante un momento previo de uno de los partidos de la final que ayer jugaba, pasado el cierre de esta edición, el reasignado cuarto partido en San Germán.

Thompson comenzó a jugar aquí con Bayamón en junio. Los Vaqueros poseían los derechos sobre él desde que lo reclamaron en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso del 2019.

Jugó en seis partidos de la temporada regular y ha visto acción en cada partido de Bayamón en la postemporada.

Para un jugador que llegó aquí con un nombre de prospecto, hijo de un exenebeísta, y con experiencia de juego en el básquet europeo y la NCAA, su participación ha sido algo limitada, mayormente en rol de salir del banco de un equipo que tiene casi una segunda unidad completa en el banco.

Thompson, cuyo padre Stephen Thompson Sr. jugó para el Magic de Orlando y los Kings de Sacramento en la NBA, mira a su alrededor y ve a jugadores como Ysmael Romero y Javy González también saliendo. Considerando eso éste ha aceptado con humildad su papel, aunque ha sido titular en donde quiera que ha estado.

“Haré lo que haga falta para ayudar al equipo a ganar. Venir del banco, en un gran equipo como éste, es un extra tremendo”, dijo Thompson, quien aportó 12 puntos por juego en la temporada regular en 21 minutos por encuentro.

“Siempre he sido titular. He tenido que aprender a estar listo. No tenemos rotaciones fijas. No sabes cuándo vas a entrar o salir, así que hay que es estar listo para producir cuando estás en la cancha”.



Thompson fue jugador en la NCAA con la Universidad de Oregon State, de donde es egresado José ‘Piculín’ Ortiz. Promedió sobre 32 minutos por juego en sus últimas tres temporadas allí. Y antes de unirse a Bayamón jugó en la Serie A de Italia, así como en la Euro Copa, ambas con el equipo Reggio Emilia. Inició los 32 partidos del equipo en la Serie A.

Stephen Thompson está listo para ver más acción este verano con la Selección Nacional. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

En la Selección Nacional debutó en febrero pasado y también jugó en la pasada ventana clasificatoria para la Copa del Mundo 2023 y dejó una buena impresión cuando fue llamado a juego por su también dirigente en los Vaqueros, Nelson Colón.

Ha tomado la experiencia con gran orgullo, sobre todo porque se mantiene jugando el año entero.

“Ha sido un verano ocupado y espero tener la oportunidad de volver a representar al País”, dijo Thompson consciente de que la Selección regresa a la cancha el 25 de agosto en el coliseo Roberto Clemente ante Brasil.

La Selección jugará desde el 25 de agosto la segunda ronda de ventanas clasificatorias para el Mundial y, al día de hoy, está fuera de la clasificación.

“Siempre he querido estar con la Selección. Tenemos en el camino unos partidos importantes. El baloncesto es divertido. Para mí mientras más juegue, mientras más ocupado esté, más me gusta competir. Debe ser bueno”, dijo.