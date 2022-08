El domingo fue un día especial para el centro de los Capitanes de Arecibo, el mexicano Gustavo Ayón, su dirigente Pachy Cruz y los jugadores Walter Hodge y David Huertas.

Bueno, no tan especial como hubieran deseado hace unas semanas atrás. De seguro su meta era estar un día como ayer celebrando un campeonato como lo hicieron precisamente los Vaqueros de Bayamón tras coronarse el sábado en la noche al derrotar a los Atléticos de San Germán en el sexto juego de la serie final.

Pero a falta de pan, galleta.

Resulta que el cuarteto estuvo el domingo en México siendo parte de un partido de básquetbol bautizado como el juego de los Amigos de Gustavo Ayón. Y fue el último partido de la carrera del canastero que empleó sus últimas dos temporadas como profesional jugando para los Capitanes.

Ayón celebró un partido entre sus amigos en México para tener una despedida de carrera en su suelo natal. Y hacia allá se llevó a Cruz, Huertas y Hodge. De seguro eso ayudó a Walter a no encontrarse a nadie el domingo que le dijera ‘¿Baya qué?’. Ja. Esa es una broma de mal gusto.

El resultado del juego entre los amigos no tiene importancia. Lo grande del momento fue que Ayón recibió una vez más el aplauso de sus amigos y fanáticos. Y además tuvo una oportunidad bonita de hablar con los medios de prensa presentes a quienes les agradeció por haber seguido su carrera y ante quienes se excusó por si en alguna ocasión les faltó el respeto o les dijo algo que no estuvo bien. Vaya detalle.

🇲🇽 ¡Muchas gracias por todo, @AyonGustavo! Así se despide del baloncesto profesional ante la ovación del público en la Arena Astros 👏🏻✨#DespedidaTitan



(🎥: @Fmercu9)https://t.co/2ntObGQRDr pic.twitter.com/CzdFsHaqzQ — AS México (@ASMexico) August 22, 2022

De otra parte, el medio AS México le preguntó sobre qué hará en el retiro, uno al que se acoge como quería, en salud y por cuenta propia, jugando bien. Y este dijo que se dedicará a manejar una serie de negocios que ha desarrollado durante los últimos ocho años.

“Llevo ocho años incursionando en el mundo empresarial. En negocios de construcción, de ropa, de productoras de carne. Seguiré por ahí. Eso me encanta. Y no veo muy lejano el apoyar, con mis empresas, al basquetbol mexicano. Seguir ayudando a todos esos niños. Seguir abriendo campamentos, clínicas, y no con el fin de vivir de eso, sino de desarrollar, de apoyar iniciativas en pro del basquetbol. Suficiente me ha dado el basquetbol para seguir exigiendo que me dé aún más. Es momento de darle cosas a este deporte. Llevo unos años haciéndolo y así seguirá siendo”, dijo Ayón.

Ayón deja al básquet después de una carrera que le vio jugar tres temporadas en la NBA, sobre 10 en España y dos en Puerto Rico. Jugó a nivel profesional desde el 2008 hasta ahora. Y representó a México a nivel internacional.

Ayón se retira a los 37 años.