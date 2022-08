San Germán. El veterano canastero Javier Mojica lo admitió de plano: cualquiera de los jugadores iniciadores de los Vaqueros, y algunos otros, podían ganarse el trofeo de Jugador Más Valioso de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Pero le tocó a él.

El veterano canastero de 34 años fue proclamado como el jugador más destacado de la batalla final de la temporada del 2022, aunque reconoció que los Vaqueros no ganaron solamente por su trabajo.

“Como siempre he dicho, esto (el premio al MVP) no es solamente por mi trabajo. Este premio es para mis coaches, mis trainers, que son los que me ayudan cuando tengo una lesión o cuando no me siento bien”, manifestó Mojica sin dejar de apreciar el trofeo.

PUBLICIDAD

“Me siento muy bien Gracias a Dios. Tengo un par de años pero estoy saludable y sé que con este equipo vamos a ganar al menos un campeonato más. Gracias a la fanaticada vaquera por el apoyo, los amo. Vamos a celebrar esto juntos. Y estoy casi sin palabras”, dijo.

En la final, Mojica coló 68 puntos en seis desafíos para promedio de 13.6 por encuentro, el mejor entre el elenco de los Vaqueros. Coló el 46% de los intentos que hizo desde el área de tres (28-13) y 39% de los que hizo de campo (28-11). Jugó 168 minutos y 50 segundos en cinco partidos, también la mayor cantidad por Bayamón en la serie.

Agregó 20 rebotes entre los cinco encuentros.

“Este es un MVP colectivo”, manifestó el canastero. “Entrando a esta serie, nunca en la historia cinco o seis jugadores de un equipo estaban en posición de ser escogidos como MVP. Kristian Doolittle…fácilmente lo pudo haber ganado... Ángel Rodríguez…Cuba (Ismael Romero), que vino saliendo del banco… (Jacob) Wiley, que se acopló al equipo y nos trajo mucha energía”.

“Así que este premio va para mi casa, pero es del equipo”, manifestó.

Además, el del 2022 es el cuarto título de Mojica en su carrera de 16 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional.

Mojica se coronó con los Vaqueros de Bayamón en el 2009, en el 2020 y ahora en el 2022. Además levantó el trofeo de campeón en el 2017 con los Piratas de Quebradillas.