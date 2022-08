Un rancho no puede funcionar si no tiene un vaquero a cargo.

Y en el de Bayamón, en el Rubén Rodríguez, por los pasados 24 años nunca ha faltado la presencia de Luis Salvador Santiago, mejor conocido en esa cancha y en las calles bayamonesas como ‘El Vaquero’.

Santiago es el hombre que sale a cancha durante los juegos ataviado como un verdadero vaquero, incluyendo cinturón, baqueta y pistola, para animar a la fanaticada y encender los ánimos durante el puñado de horas en que la gente se entretiene animando al equipo bayamonés del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“La fanaticada vaquera es buena. Muchos lo son de corazón”, contó el hombre de 80 años antes del quinto partido de la serie final. “Me da mucha alegría salir a la cancha y que la gente aplauda y responda a lo que hago. Me siento bien afortunado de que tengo amistad con muchas de las personas que vienen a los juegos”.

Santiago contó que nació en Arecibo y que a los cinco años se mudó a San Antonio, Texas, debido a que su padre era parte del Air Force y a esa ciudad fue asignado. Así que allí se crió y posiblemente allí aprendió los secretos de la solitaria vida como vaquero.

Recordó que fue militar durante 26 años y estuvo tres veces en la guerra de Vietnam, en la que incluso llegó a participar en intercambio de prisioneros con el Vietcong.

Luis Salvador Santiago lleva desde 1998 realizando en el Coliseo Rubén Rodríguez. El personaje surgió como parte de un programa televisivo del productor y animador Héctor Marcano. ( David Villafane/Staff )

A su regreso a Puerto Rico en el 1997 tuvo la fortuna de conocer al productor y animador Héctor Marcano, de quien recibió una invitación para trabajar en el programa ‘El Super Show’ que debutó en el 1998.

“Marcano me invitó una vez y me dijo que yo iba a ser el vaquero de El Super Show. Yo hacía lo que me indicaban, hacía reír a la gente y ahí estuve hasta que Marcano se fue a Estados Unidos”, recordó Santiago.

Y fue gracias a ese trabajo que comenzó su relación con la franquicia de los Vaqueros de Bayamón.

“Cuando trabajaba con él, una vez vine a un juego vestido de vaquero. Se me acercaron y me preguntaron si me gustaría ser el vaquero en la cancha de Bayamón, dije que sí y aquí me quedé”, recordó.

Y durante 24 temporadas es una constante en los partidos locales de los Vaqueros. Incluso su presencia ha ido evolucionando y hasta incorpora un lazo vaquero que gira en el aire en medio de la cancha, ayuda a animar al público con su contagiosa energía y sus bailes, y hasta realiza cambios de vestuario.

En las calles del pueblo, el vecino de la urbanización Valencia es conocido por todos simplemente como ‘El Vaquero’.

“La gente me saluda y si son fanáticos me hablan sobre qué pasó que perdieron, o que si yo creo que van a volver a ser campeones. La gente es chévere y se portan bien conmigo. Hay veces que algunos usan palabras malitas en contra de los árbitros y eso a mí no me agrada, pero así es la vida”, dijo Santiago.

Y a sus ocho décadas de vida, dice que no tiene intención alguna de parar.

“Mientras tenga salud lo voy a seguir haciendo. Tengo 80 años y me levanto por la mañana, voy a la pista, camino, no me gusta mucho el alcohol”, sostuvo, agregando que solo consume un poco de vino blanco. “Así que seguiré siendo ‘El Vaquero’ hasta que Papa Dios me diga ‘te tienes que ir’”.