Lo que proyectaba el dirigente Nelson Colón para el quinto juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante San Germán era que su equipo fuese el equipo dominante que fue durante la temporada regular y que barrió sus series de cuartos de final y semifinal. Que sus jugadores se divirtieran en la cancha.

Y el plan salió mejor que lo esperado.

Los Vaqueros tomaron el comando con los dos primeros canastos del partido, luego la defensa sobre el canastero sangermeño Rondae Hollis Jefferson ejecutada por Kristian Doolittle y Luis Cuascut dejó al prolífico anotador en solo dos puntos en la primera mitad y Bayamón se paseó el resto del camino rumbo a un abierto triunfo de 96-65 el jueves en el Rubén Rodríguez.

PUBLICIDAD

Cinco jugadores de los Vaqueros rebasaron los 10 puntos, incluyendo a Cuascut que coló 10 que no estaban en el libreto, y Bayamón rebasó los 90 puntos por primera vez en la serie, y su defensa volvió a dejar en menos de 70 puntos a San Germán.

“Estoy bien contento con el ‘performance’ que tuvimos hoy”, dijo Colón a los medios tras el partido. “Hemos trabajado para esto. Hemos tenido paciencia. Lo hemos hecho regular y lo hemos hecho bien y hoy tuvimos un gran partido. Sólido”.

Al destacar que los Vaqueros, además de colar sobre 90 puntos lanzaron de 23-9 desde los tres puntos, hicieron sobre 200 pases y 25 asistencias ante tan solo ocho ‘turnovers’ (hicieron 18 en el partido anterior), Colón afirmó que “ese es el equipo que nosotros somos. Nuestra ejecución estuvo por encima del nivel”.

“Todo lo que hicimos hoy, nuestra energía, nuestro deseo, nuestra concentración y nuestra ejecución hay que llevárnoslas el sábado para esos 40 minutos. Jugar un partido sólido en el que podamos emplearnos y tengamos la oportunidad de cerrar la serie en San Germán”, indicó.

Contó que antes de salir a cancha habló con su equipo de que iban a tener un gran partido y que la bola iba a entrar, y que sabían que era cuestión de tiempo para que el equipo engranara de la manera en que lo demostraron.

Explicó que llevó el mensaje a sus jugadores que había que ser agresivos. “San Germán nos sigue pegando, nos sigue jugando físico y nos sigue despertando y empujando a jugar en el mismo ritmo. Y ya llegamos a dónde queríamos llegar”.

PUBLICIDAD

Colón indicó que Cuascut inició la serie lastimado y sufría de molestias.

“Pero ese muchacho tiene una confianza en él que es increíble. Cuando vimos que estaba listo nos sentamos con él y le explicamos”, relató el piloto. “Nos dio lo que le pedimos, que era trabajar con (Hollis) Jefferson. Ser la segunda voz junto con Doolittle. El trabajo era negarle la bola y ponerlo en situaciones complicadas. Nos resultó muy bien”.

“Eso era parte del plan. Le pedimos a Cuascut que usara toda su energía por cuatro o cinco minutos. Que no se administrara. Y que jugara con energía y contento. Gracias a Dios resultó, y de eso se trata un equipo: que cuando uno llame a alguien esté listo y pueda ayudar, máxime en un partido que nos puso a un triunfo de ser campeón”, agregó el dirigente.

Cuascut finalizó con 10 puntos y tres rebotes. Hollis Jefferson coló solo dos puntos en la primera mitad y concluyó el encuentro con solo 11 tantos, pero agregó nueve rebotes y seis asistencias.

Benito Santiago lideró con 18 puntos, Doolittle y Ángel Rodríguez aportaron 14 cada uno, Ismael Romero tuvo 11 unidades y 10 rebotes. Stephen Thompson reapareció y aportó nueve puntos.

Para el piloto de los Atléticos, Eddie Casiano, los problemas de faltas al principio del partido y los tiros fallados por su quinteto básicamente dictaron el resultado del encuentro desde el periodo inicial.

“El principio fue fuerte porque tuve a dos o tres jugadores con dos faltas y otro con tres faltas (Tjader Fernández). No pude jugar. No hay excusa alguna: nos ganaron. Hicieron lo que tenían que hacer en su cancha. No pudimos levantarnos”, sostuvo el exjugador tras el choque.

PUBLICIDAD

“Pudimos acercarnos a 11 puntos faltando 13 segundos del tercer cuarto y nos metieron un canasto de tres. Nos descuidamos. Yo creo que nos faltó intensidad. Llevábamos tres juegos muy buenos. Pero lógicamente no tuvimos nuestro mejor juego”, sostuvo.

Pareció opinar que el trabajo defensivo de Bayamón sobre Hollis Jefferson no fue precisamente la clave del juego, sino que su equipo no consiguió encestar el balón en los primeros dos parciales y las faltas personales les pasaron factura.

“No metimos la bola en tiros abiertos. El tiro de Hollis Jefferson que él mete a distancia no entró, y ellos aprovecharon que no metimos bolas –colamos solo 24 puntos en la primera mitad”, manifestó. “Las faltas fueron factor. En el primer periodo fueron 11-2 las faltas. De ahí en adelante no puedes hacer más nada porque te quitan a los dos jugadores más importantes en las posiciones uno y dos (Tjader Fernández y Norris Cole). Y ahí se fue el juego”.