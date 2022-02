No quedan muchas oportunidades para dar el tablazo. Es ahora o nunca.

El equipo nacional femenino de baloncesto tendrá este lunes una importante cita en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, República Dominicana, en la que necesita salir con una victoria sobre Rusia si es que desea jugar en el Mundial de Baloncesto Femenino de Australia en septiembre. Ambos equipos llegan al duelo sin triunfos y el resultado servirá para ponchar el pase a la Copa del Mundo. Puerto Rico buscará así su histórica segunda clasificación al torneo.

El partido es parte del Grupo A entre los cuatro conformados para este torneo premundial que se efectúa simultáneamente en Japón, Serbia y Washington DC, Estados Unidos, donde las boricuas jugaron sus primeros dos compromisos.

Antes de la competencia, el dirigente boricua, Jerry Batista había dicho que la meta era robarse un triunfo en sus tres compromisos ante Estados Unidos Bélgica y Rusia, aunque admitía que los tres equipos eran superiores al suyo. Las boricuas perdieron los dos en Washington ante Bélgica el jueves, por final 98-65, y ante Estados Unidos el sábado por final 93-55. Las rusas cayeron vencidas el domingo ante Bélgica por 66-43 y no jugaron ante Estados Unidos por no haber recibido visado del Departamento de Estado de los Estados Unidos al no considerar como aceptables las vacunas que han recibido en su nación.

Jerry Batista, dirigente de Puerto Rico. ( Suministrada / FIBA )

“Trataremos de ser nosotros en el próximo partido, que sabemos que es el importante. Estados Unidos ya estaba clasificado para el Mundial. Así que nuestro foco está puesto ahora en Rusia”, dijo Batista tras el encuentro del sábado. “Estoy bien confiado con el grupo. Si te fijas, no hemos tenido un buen juego todavía. (El lunes) Vamos a estar cerca de casa y creo que eso nos puede ayudar a tener un buen juego”.

Tras finalizar el partido del sábado en Washington, DC, las boricuas abordarían un avión hasta la capital dominicana para entrenar el domingo y jugar el lunes. Decisiones del gobierno federal de Estados Unidos, relacionadas al tipo de inoculación que recibieron las rusas, evitaron que el equipo pisara suelo estadounidense. FIBA entonces decidió mover los partidos de estas a República Dominicana, donde tanto Puerto Rico como Bélgica las enfrentarán. Estados Unidos no viajará.

Batista admitió que no conoce mucho sobre el plantel que las rusas llevaron a Dominicana, pero sabe que no son ‘una cascarita más’ en el camino de Puerto Rico por ir al Mundial. De hecho, Rusia está clasificado como duodécimo en el mundo, mientras que Puerto Rico es el número 18. Estados Unidos está en el tope del ranking y Serbia es el sexto del mundo.

“Rusia obviamente es un equipo bueno. Nosotros nos vamos a preparar, pero ellas tienen una ventaja espectacular porque han estado descansando y viéndonos jugar. Nosotros tenemos que subirnos a un avión ahora”, dijo el técnico el sábado. “No es ideal lo que tenemos que hacer y lo que hizo Bélgica, pero eso fue lo que se decidió y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de jugar en República Dominicana”.

Bélgica también viajó y chocará con las rusas el domingo.

“Realmente no sabemos mucho de Rusia. Tenemos que esperar a mañana (domingo) para saber qué jugadoras trajeron. Vamos a tratar de ver el juego en persona. Lo que hemos visto es que es un equipo físicamente grande, que juega muy bien con mucho pase de balón. Y para eso nos vamos a preparar”, agregó.

Arella Guirantes (22) es una de las nuevas integrantes del seleccionado femenino de baloncesto. ( Suministrada / FIBA )

Indicó que siente que Puerto Rico es un equipo que sigue tratando de encontrarse en la cancha, que no cuenta con gran parte de su núcleo para este torneo, tuvo que integrar a jugadoras nuevas y que además lo que lleva junto es alrededor de una semana, casi sin tiempo en cancha.

“Tenemos que seguir trabajando como grupo especialmente en la química. Estamos jugando más individual y nos hace falta pasar la bola más. Eso usualmente lo haces con el tiempo”, explicó. “Estamos tratando de encontrar nuestro ritmo en ambos lados de la cancha. Tratamos de conocernos. Tenemos muchas jugadoras nuevas y no tuvimos la cantidad de tiempo necesaria para prepararnos”.

“Para mí como coach, siempre quiero tres semanas, un mes, para prepararnos bien para este tipo de juego. Cuando te enfrentas al equipo número uno del mundo y al número seis, sabes que son muy buenos. Y jugar con ese tipo de equipo sube tu nivel. Lo que queremos es colocarnos en la posición de clasificar y sabemos que ese partido será ante Rusia”, finalizó Batista.