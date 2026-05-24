Travis Kelce y Taylor Swift causan revuelo al asistir al partido de los Cavs contra los Knicks
Se espera que la pareja se case en un momento de este verano.
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Cleveland. Parece ser que a Taylor Swift también le gusta el baloncesto.
La superestrella del pop asistió al juego 3 de las finales de la Conferencia Este entre los Cavaliers y los Knicks de Nueva York el sábado y se sentó a pie de cancha junto con su prometido Travis Kelce, el tight end de los Chiefs de Kansas City, quien es oriundo de Cleveland.
Swift y Kelce, quien recientemente firmó un contrato de tres años y $54 millones con los Chiefs, tomaron asiento en el Rocket Arena poco antes del salto inicial. Su aparición causó revuelo, ya que los aficionados reaccionaron al ver a la poderosa pareja.
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Kelce no tardó en acomodarse y se mostró efusivo mientras animaba a los Cavs.
Swift se convirtió en una presencia habitual en los partidos como local de los Chiefs cuando comenzó a salir con Kelce hace unos años. También lo acompañó al Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Estadio de los Yankees en 2024.
Kelce ha asistido a partidos de los Cavs en el pasado y fue homenajeado en Cleveland junto con su hermano, Jason, exjugador de los Eagles de Filadelfia, con unos muñecos cabezones en 2024.
Swift y Kelce anunciaron su compromiso el año pasado y hay reportes de que se casarán en algún momento de este verano.
Los Knicks tienen ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete juegos después de ganar dos veces en el Madison Square Garden.