El veterano canastero Walter Hodge Jr. aseguró este jueves que desconocía los detalles de las alegaciones en su contra al momento de ser trasladado desde la Comandancia de Caguas hacia el Tribunal de ese municipio, donde se evaluaría la posible radicación de cargos por un presunto incidente de violencia de género contra su esposa.

“No sé qué pasó, lo veremos ahora... No me dijeron nada, vamos a ver ahora... Vamos a ver qué pasa”, expresó Hodge frente a las cámaras de Noticentro, mientras era escoltado hacia el vehículo que lo llevaría al centro judicial.

Tiempo después se supo que su defensa se allanó a la determinación de causa para arresto durante una vista de Regla 6. El juez Carlos J. Capó Hernández le señaló una fianza de $15,000, la cual va a prestar.

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Antes de esto, al ser cuestionado sobre si el divorcio -al que el propio jugador hizo previamente mención- pudo haber sido el detonante de la querella, Hodge dijo “puede ser”.

Pese a la situación Hodge también comentó que se encontraba tranquilo. “Estamos contentos, estamos feliz”, sostuvo.

Asimismo, reaccionó brevemente a la decisión de los Cangrejeros de Santurce de separarlo de cualquier actividad del equipo mientras se atiende el caso. Más tarde en el día, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) también anunció la separación temporal del jugador. La liga, además, activó su Protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género.

“Para el próximo metemos 20”, dijo entre risas.

El armador permanecía detenido desde el miércoles en la Comandancia de Caguas. De acuerdo con la querella, los hechos ocurrieron el pasado martes a las 10:30 p.m., cuando presuntamente profirió palabras soeces contra su esposa y la amenazó con divulgar fotos íntimas.

Tras el incidente, la querellante acudió al cuartel de Caguas para presentar la denuncia.

Es la segunda ocasión en la que Hodge es detenido por un caso de esta índole. En mayo de 2018 fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Carolina, debido a una orden de arresto en ausencia relacionada con alegados actos de violencia de género.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, se le radicaron cargos en ausencia por presunta violación al Artículo 3.2 de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y por maltrato agravado, debido a que los hechos ocurrieron en presencia de un menor. Sin embargo, el proceso judicial no prosperó luego de que la entonces querellante no compareciera a vistas consecutivas celebradas en el Tribunal de Aguadilla.