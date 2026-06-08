Nueva York. La policía echó por tierra una fiesta para ver la Final de la NBA cerca del Madison Square Garden y los Knicks de Nueva York advirtieron a los aficionados que lleguen al menos dos horas antes del partido de este lunes como parte de medidas de seguridad reforzadas, ya que el presidente Donald Trump asistirá al partido.

Trump es un aficionado de los Knicks desde hace mucho tiempo y confirmó el viernes que asistiría al primer partido de la Final de la NBA en Nueva York desde 1999. Ya ha asistido a varios eventos deportivos importantes en su segundo mandato, incluido el Super Bowl de 2025, la 500 Millas de Daytona y la Copa Ryder.

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Parte de las repercusiones de la visita de Trump fue la cancelación de una fiesta para ver el tercer juego fuera del MSG. El Departamento de Policía de Nueva York indicó en un comunicado el domingo que la decisión se tomó en coordinación con el Servicio Secreto.

“No habrá fiestas para ver el partido fuera del Madison Square Garden solo para el tercer juego”, dijo el comunicado. “Esto se hizo totalmente en coordinación con el Servicio Secreto debido a la visita presidencial. Esperamos que las fiestas para ver el partido en el Madison Square Garden se reanuden para el cuarto juego”.

Este tipo de fiestas, en las que miles de aficionados se aglomeran para ver el partido en una pantalla gigante, han sido un punto de fricción para el departamento de policía de la ciudad, incluso sin la complicación de una visita presidencial.

Más de dos docenas de personas fueron arrestadas después de que la fiesta del viernes para ver el partido se desbordara hacia las calles que rodean el Garden tras la victoria de los Knicks sobre los Spurs en San Antonio. Una mujer fue acusada de golpear a un agente de policía en la cara, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

De cara a las Final de la NBA, la ciudad había avanzado para cancelar por completo las fiestas para ver los partidos fuera de la arena debido al comportamiento alborotado en reuniones no oficiales, pero luego dio marcha atrás y concedió un permiso para el Juego 1 el miércoles pasado.

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Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina de campo de Nueva York del Servicio Secreto de Estados Unidos, dijo que entendía que, con los Knicks en una racha histórica, habría cierta decepción entre los aficionados.

“Al mismo tiempo, nuestra responsabilidad es garantizar el más alto nivel de seguridad pública”, dijo. “Tras una cuidadosa coordinación y evaluación, el Servicio Secreto y el Departamento de Policía de Nueva York determinaron conjuntamente que no se podían acomodar fiestas para ver el partido al aire libre en las inmediaciones del Madison Square Garden debido a los requisitos de seguridad asociados con un evento de esta magnitud y la necesidad de mantener un entorno seguro para las operaciones de protección”.

Las fiestas para ver los partidos autorizadas por el equipo seguirán realizándose en Wollman Rink, en Central Park, y en Brooklyn Bowl, según indicó el sitio web de los Knicks. Ambos eventos requerían registro previo y ya estaban completos hasta su capacidad el domingo por la tarde.

Se implementaron reglas estrictas para quienes asistan al partido. Los Knicks advirtieron a los aficionados que lleven lo menos posible al tercer juego y les están pidiendo que lleguen al menos dos horas antes del salto inicial como parte de medidas de seguridad reforzadas.

Los Knicks informaron el sábado que se aplicará una estricta política de no permitir bolsas y que habrá “procedimientos de control al estilo de la TSA” para los aficionados que ingresen al Madison Square Garden para el partido, programado para comenzar el lunes poco después de las 8:40 de la tarde hora del Este.

Los Knicks señalaron que no habrá resguardo en el MSG para los artículos prohibidos que se lleven a la arena. Hay una lista disponible en https://www.secretservice.gov/prohibiteditems.