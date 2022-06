¿Baya qué? vs. Se busca por Asume.

Esas dos frases tienen encendida la gran rivalidad entre los Capitanes de Arecibo y los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional.

La frase ‘¿Baya qué?’ la generó el armador de los campeones nacionales, Walter Hodge, durante la celebración del título el año pasado echando leña al fuego contra los eliminados monarcas del torneo del 2020, equipo que en el 2021 parecía ser el más fuerte del torneo pero que se quedó corto y fue eliminado en la fase semifinal sin poder jugar por un ‘back to back’. Desde que pronunció esas palabras en todas partes se la mencionan los fanáticos y buscando echarse unos chavitos extra al bolsillo las convirtió en una camiseta que se vende en los juegos locales del equipo, algo que por lo visto no ha sido del agrado del apoderado de los Vaqueros, el pelotero Yadier Molina.

‘Se busca por Asume’. Esa fue la respuesta de Molina y los Vaqueros. Una camiseta con una silueta del base de los arecibeños haciendo referencia a que debe dinero de la pensión de sus hijos. Igualmente a la venta en los juegos locales de los Vaqueros.

Pues bien, en una entrevista ofrecida al periodista Wilfredo Cubero y su programa Talento Real en YouTube, Hodge ha revelado que considera que Molina se fue a lo personal con su respuesta, pero advierte que no es que esto le pique o le afecta, sino al contrario, que lo que esto genera en él es gasolina y ánimo para seguir curándose en esta ‘guerra’ amigable. En la entrevista incluso advierte a los fanáticos que no cojan las cosas personales, que esto existe solo para diversión y para automotivación.

“Fue una cosa más personal. Y cuando te diriges a una cosa sobre mi persona tienes que hacer los ajustes necesarios porque tu estás hablando una cosa que es mentira”, precisa Hodge en Talento Real alrededor del minuto 11:30 de la charla de casi 22 minutos con Cubero. “Una cosa es que se pudiera haber debido algo por X o Y razones que pasan en el caso de nosotros (el de su exesposa y él), y otras es llevarlo a las redes”.

Hodge, de hecho, le mostró a Cubero un screen shot de su cuenta de Asume donde se evidencia que no tiene deudas por la manutención de sus hijos. Y destaca, sin entrar en detalles, que si hubo alguna deuda en algún momento fue por un tema que estuvo en controversia con su expareja, lo que evidentemente ya está resuelto.

“Yo (Yadier) hubiera hecho algo diferente. Pero como no puede hablar sobre mi persona sobre lo que yo hago que es jugar básquetbol... Yo me lo he vacilado en lo que mío, en el básquet. (Él) hizo camisas de ganar en la conferencia cuando perdió contra nosotros y celebraron. Eso son cosas que han hecho y que a mí me han dado risa”, destaca Hodge.

“Pero creo que él ahora lleva algo personal que él ni sabe del tema. Y tiene que orientarse primero. Porque está hablando y vendiendo algo que no es realidad en este momento”.

Walter a Yadier ( Captura )

“Y obviamente cuando se habla de mi persona y de mi familia ya ahí tu estás cruzando la línea. Y ya es más personal. Y de ahora en adelante yo me voy a curar con él”.

Hodge dice que todo esto le da risa y que no se siente ofendido porque al final del día la reclamación que le hacen sus detractores sobre deudas en Asume no son ciertas.

“Hay personas que quiere coger eso como para afectarme, pero al contrario, lo que me dan son gasolina”.

En la entrevista que puede ser vista en YouTube Hodge incluso admite que le gustaría jugar en otra final ante los Vaqueros, pero abunda que la liga está dura y para que esa final sea realidad ambos Arecibo como Bayamón tienen que jugar duro sin perderle el respeto a los demás equipos de la liga.

“Eso es gasolina. Ahora es que me voy a curar yo. Ahora es que la van a pagar”.

Hodge dice que le encanta todo eso. Y que tiene algo para Molina prontamente. Lo que sería la segunda respuesta porque cuando Molina promocionó la camisa Hodge le respondió diciendo que si Asume lo busca es porque tiene a los Vaqueros de hijos.