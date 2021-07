Los Vaqueros de Bayamón están activamente tratando de convencer al valioso jugador Stephen Thompson Jr. de que se una al equipo, y lo mejor que pudieron hacer fue invitarlo a venir a Puerto Rico y al Rancho, junto a su madre boricua, para ver un partido en vivo.

Thompson Jr. fue anunciado por los altavoces durante el encuentro del miércoles entre los Vaqueros y los Cariduros de Fajardo, y luego del juego se le pudo ver compartiendo con figuras como el dirigente Nelson Colón y el resto de los jugadores de los Vaqueros.

Todavía Thompson Jr. no se ha decidido, pero su impresión definitivamente cambió.

¡Vaqueros!



Esta noche estamos de celebración en el Rancho, contamos con la presencia del apoderado campeón Yadier Molina y el jugador reserva de los Vaqueros Stephen Thompson.



¡Vaquero Párate! ☝️🤠🏀 pic.twitter.com/MAzrI5ymNl — Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) July 14, 2021

“Definitivamente fue bueno ver todo esto en persona, fue una gran visita. Me encantó el estadio, la gente y la manera en que jugaron los Vaqueros”, dijo Thompson tras el partido. “Creo que definitivamente hay oportunidad de venir a jugar, tal vez algún día en el futuro. Me gustó mucho lo que vi y me gusta estar aquí”.

Thompson Jr. es un armador y ‘shooting guard’ de 6′5″ que jugó a nivel universitario con los Beavers de Ohio State University por cuatro años hasta el 2019, y allí tuvo promedios de 14.6 puntos, 3.3 rebotes y 2.6 asistencias por juego. Ese año se declaró elegible para el Draft de la NBA pero no fue seleccionado.

Su hermano Ethan acaba de terminar su ciclo universitario también con Oregon State y se prepara para probar suerte en el Draft de la NBA de este año, que se celebrará el 29 de junio. Este ya sudó la camiseta de Puerto Rico a nivel juvenil.

Acá en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Vaqueros reclamaron a Thompson Jr. en el sorteo del 2019 y lo mantienen como reserva.

En octubre del 2019 Thompson luego fue invitado a los entrenamientos del Wisconsin Herd de la NBA G League y en febrero del 2020 fue firmado por los Erie Bay Hawks de la G League durante 10 días, hasta que finalmente, en agosto del pasado año, fue firmado por el Stella Azurra Roma de la Serie B Basket en Italia. Sus números allí: 22.4 puntos, 5.4 rebotes y 2.8 asistencias por encuentro.”

“Llevamos mucho tiempo hablando con él. Le ofrecimos que viniera con su mamá para hablar, para que viera el ambiente de Puerto Rico y cuán fuerte y divertida puede ser la liga de Puerto Rico”, expresó el gerente general de los Vaqueros, Wilfredo Pagán. “Estamos esperando a ver qué decisión tome. Puede jugar la temporada completa o unos poquitos juegos y se tiene que ir no hay problema. Sabemos que tiene varias ofertas de Italia. Si se tiene que ir no hay problema, pero si se quiere quedar es bienvenido”.

El propietario de los Vaqueros, Yadier Molina, también está ansioso por tenerlo en las filas de su equipo.

El propietario de los Vaqueros de Bayamón, Yadier Molina, fue personalmente a darle la bienvenida a Stephen Thompson Jr. y a su madre, Amy Thompson-Bayona, el miércoles cuando estuvieron de invitados de la organización de los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez. ( Twitter / @VaquerosBSN )

“Estamos bien agresivamente tratando de reclutarlo, de que se ponga la camisa de los Vaqueros. El tiene mucha proyección en su futuro, y eso uno lo respeta. Uno trata de aconsejarlo y ayudarle como gerencia, pero sí, me encantaría tenerlo en este uniforme. Lo trajimos para que viviera la experiencia, para que sienta el calor de la fanaticada. Y esperamos tener pronto buenas noticias, pero eso está en él. Él tiene metas que quiere conseguir y si decide venir lo recibimos con los brazos abiertos”, dijo Molina sobre Thompson Jr.

El canastero ciertamente quedó impresionado y se sintió cómodo, aunque reconoce que ha sido un año difícil por la pandemia y sus compromisos en Europa.

“El primer juego de la liga (Italia) es en septiembre, así que el campamento comienza a mediados de agosto. Tendría que pensarlo más (quedarse). El ‘timing’ este año ha sido complicado por el covid y está tomando más tiempo. No todo funcionó de la mejor manera este año, pero veremos a ver si puede suceder algo”, comentó.

Mientras, su madre Amy Thompson, cuyo apellido de soltera es Bayona, sabe que su hijo quedó deslumbrado por lo que vio en el Rancho el miércoles.

“Creo que eventualmente lo hará (jugar en Puerto Rico) y estaré muy orgullosa de que lo haga. Me daría mucho orgullo de que pueda venir a jugar aquí. Él ha estado observando y quedó muy impresionado con lo que vio hoy (miércoles). Y sé que tiene una buena relación con Coach (Nelson) Colón. La oportunidad de venir y ver este juego en vivo, sé que le impresionó y que le gusto lo que vio. Está muy intrigado”, finalizó.