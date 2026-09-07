Aunque todavía quedan menos de 20 partidos por equipo en la fase regular de las Grandes Ligas, el panorama de cara a finales de este septiembre y de octubre comienza a tomar forma. De haber terminado la fase regular el domingo, varios peloteros de sangre puertorriqueña estarían listos para continuar la batalla en la postemporada.

El escenario tendría representación boricua en ambas ligas, aunque con distintas realidades. Algunos estarán listos para la batalla, mientras otros dependerán de recuperarse de sus respectivas lesiones.

En la Liga Americana, uno de los equipos que estaría desde el 29 de septiembre buscando avanzar en los playoffs sería el de los Astros de Houston, que con marca de 73-71 lideran la División Oeste.

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Allí estaría el receptor puertorriqueño Christian Vázquez, quien ha participado en 82 partidos y batea para .212, con 22 carreras anotadas, siete cuadrangulares y 25 remolcadas.

También con la novena tejana estaría el jardinero Nelson Velázquez, quien ha visto acción en 11 partidos desde su llegada al conjunto. Promedia .100 con el madero, con un jonrón y cinco carreras impulsadas.

Christian Vázquez ( LM Otero )

La novena dirigida por el puertorriqueño Josué “Joe” Espada tendría que disputar la Serie de Comodines, al ocupar, bajo este escenario, el tercer puesto entre los campeones divisionales de la Americana. Los Rays de Tampa Bay encabezan el Este y el circuito con récord de 85-58, mientras que los White Sox de Chicago dominan la Central con foja de 75-68 y ocupan el segundo lugar de la Americana.

A esa alineación podría sumarse el nombre del boricua Carlos Correa. A inicios de este mes, el intermedista recibió autorización de un médico del equipo para aumentar la intensidad de su rehabilitación tras la cirugía para reparar el tendón peroneo corto del tobillo izquierdo, realizada el pasado 11 de mayo.

Ramos y los Yankees

Otro boricua que estaría en dicho panorama sería Heliot Ramos, con su nuevo equipo, los Yankees de Nueva York, que presentan marca de 81-62 y ocupa actualmente uno de los puestos de comodín de la Liga Americana.

Ramos ha participado en 24 partidos con la novena del Bronx y batea para .145, con un cuadrangular y cuatro remolcadas.

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Heliot Ramos ( Corey Sipkin )

Nueva York también podría contar con el relevista Fernando Cruz, aunque su presencia dependerá de su recuperación de un desgarro parcial del ligamento colateral cubital en su codo derecho. El doradeño fue colocado el 26 de agosto en la lista de lesionados por 15 días.

El derecho ostenta récord de 4-6 y efectividad de 3.13 en 54.2 entradas, con 23 carreras permitidas, 67 ponches y dos salvamentos.

Otro lanzador puertorriqueño que podría tener una oportunidad con los Yankees es Elmer Rodríguez, quien ha subido y bajado entre las Mayores y las menores a lo largo de esta campaña. En la ‘Gran Carpa’ Rodríguez tiene marca de 0-3 y efectividad de 5.40 en 26.2 capítulos, en los que ha permitido 16 anotaciones y ha ponchado a 21 bateadores.

Los otros boletos de comodín de la Liga Americana serían para los Red Sox de Boston (79-65) y los Guardians de Cleveland (73-71).

“Kike” y “Sugar” con los Dodgers

En la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, con marca de 86-57, estarían en una posición privilegiada al ocupar el primer lugar de la División Oeste.

Con ellos estaría el versátil puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández, quien ha tenido una temporada marcada por las lesiones. Hernández ha participado en 28 partidos y batea para .211, con cinco carreras empujadas y nueve anotadas.

Enrique "Kike" Hernández ( Ashley Landis )

Los Dodgers tendrían, bajo este escenario, uno de los dos mejores récords de la Nacional y avanzarían directamente a la Serie Divisional.

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Mientras, el naguabeño Edwin “Sugar” Díaz todavía tendría que esperar para conocer si podrá regresar a tiempo. El cerrador inició el domingo su proceso de rehabilitación en Triple-A con Oklahoma City, luego de ser colocado el 18 de agosto en la lista de lesionados debido a una inflamación en el cuello.

El derecho tiene marca de 2-2, siete salvamentos y efectividad de 11.85 en 13.2 entradas, con 18 carreras permitidas y 19 ponches. Su WHIP es de 2.56.

Arenado y los Diamondbacks

En Arizona habría un jugador de ascendencia puertorriqueña con Nolan Arenado. Los Diamondbacks juegan para 76-68 y ocupan actualmente uno de los puestos de comodín de la Liga Nacional.

En 134 partidos, el intermedista batea para .233, con 66 anotadas, 22 cuadrangulares y 67 remolcadas. Tiene un OPS de .730.

Nolan Arenado ( David J. Phillip )

Arizona tendría, por tanto, un boleto a la postemporada, aunque con los Padres de San Diego, que tienen marca de 75-68, pisándole los talones en la lucha por el último comodín.

En la Nacional, los Brewers de Milwaukee, con foja de 88-56, serían el mejor equipo del circuito, mientras el tercer campeón divisional serían los Braves de Atlanta, con 85-58. Los otros puestos de comodín estarían en manos de los Cubs de Chicago (81-63) y los Phillies de Filadelfia (80-63).