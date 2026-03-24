Arlington, Texas. Andrew McCutchen estará en el roster del día inaugural de los Rangers de Texas, que esperan que el jardinero, ex Jugador Más Valioso, de 39 años reparta parte de su tiempo como bateador designado, quizá juegue algunos partidos a la defensiva y sea mentor de sus jóvenes y talentosos jardineros.

Chris Young, presidente de operaciones de béisbol del equipo, manifestó el lunes que McCutchen, quien se unió al club con un contrato de ligas menores hace menos de tres semanas, formará parte del grupo de 26 jugadores cuando los Rangers inicien la temporada el jueves en Filadelfia. El MVP de la Liga Nacional de 2013 y cinco veces All-Star hace más de una década con Pittsburgh se ganó un puesto en el roster por encima de Mark Canha, otro jardinero veterano que también estaba en el campamento con un acuerdo de ligas menores.

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“En muchos lugares me dieron por descartado; sinceramente, me dijeron que me retirara. Pero en el fondo sabía que había algo en mí que me decía que todavía quedaba más en el tanque y que podía seguir jugando. Para ellos, al darme la oportunidad... me voy a asegurar de que valga la pena para ambos”, expresó McCutchen.

McCutchen, bateador derecho, que ganará $1.5 millones de dólares jugando en las Grandes Ligas esta temporada, bateó para .444 (8 de 18) en siete juegos de entrenamiento de primavera, con tres dobles, un jonrón y siete carreras impulsadas.

“Hubo varios factores que influyeron, pero al final sentimos que Cutch se lo ganó simplemente con su desempeño”, señaló Young.

McCutchen tiene promedio de bateo de por vida de .271, con 332 jonrones y 1,152 carreras impulsadas en 2,262 juegos a lo largo de 17 temporadas en las Grandes Ligas, todas salvo cinco con los Piratas. Pasó las últimas tres temporadas de regreso en Pittsburgh, y el año pasado bateó .239 con 13 jonrones y 57 impulsadas, cuando 120 de sus 135 juegos fueron como bateador designado.

“Este es el comienzo para mí de seguir haciendo lo que he estado haciendo desde que llegué aquí. Y entender que el hecho de que esté aquí no significa que vaya a quedarme. Tengo que recordármelo todos los días que estoy aquí y que estoy en el terreno. Incluso los días en que no soy titular, siempre sabiendo que hay una manera de mejorar y, para mis compañeros y mis compañeros de equipo, hay algo que puedo hacer para poder ayudarlos”, comentó McCutchen.

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Los Rangers cuentan con figuras emergentes como Wyatt Langford en el jardín izquierdo y Evan Carter en el central, con el veterano recién llegado Brandon Nimmo en el derecho después de que lo adquirieron de los Mets en un canje que envió al segunda base Marcus Semien a Nueva York.

Carter estuvo limitado a 63 juegos la temporada pasada por lesiones. El bateador designado zurdo Joc Pederson se perdió cerca de dos meses por una mano fracturada tras ser golpeado por un lanzamiento.

Pittsburgh reclutó a McCutchen en la primera ronda en 2005 y lo ascendió en 2009 para su debut en las Grandes Ligas. McCutchen jugó sus primeros nueve años con los Piratas, integrando cinco equipos All-Star consecutivos de 2011 a 2015. Jugó para San Francisco, los Yankees de Nueva York, Filadelfia y Milwaukee de 2018 a 2022 antes de reunirse de nuevo con los Piratas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.