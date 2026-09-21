El tercera base de los Cubs de Chicago, Alex Bregman, fue llevado al hospital para someterse a pruebas después de ser golpeado en la cara por una bola de foul mientras estaba parado en el círculo de espera durante el partido del domingo contra los Reds de Cincinnati.

Todavía no se había decidido si Bregman, que iba a someterse a radiografías y tomografías computarizadas, viajaría con el equipo de regreso a Chicago tras su victoria por 9-1 .

“Recibió un golpe en el pómulo izquierdo, justo debajo del ojo”, dijo el mánager de los Cubs, Craig Counsell. “Por ahora no sé nada más. Sangraba un poco por la nariz. Tiene algo de hinchazón. Es un accidente terrible. Esperamos que esté bien”.

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En la cuarta entrada, el bateador zurdo Michael Busch detuvo su swing y conectó un foul a un lanzamiento del lanzador derecho de los Reds, Luis Mey, que golpeó a Bregman, quien inmediatamente corrió hacia el banquillo de los Cubs con la mano cubriendo el lado izquierdo de su rostro.

Alex Bregman got hit in the face with a foul ball on the on-deck circle and left the game pic.twitter.com/FIUgoddH1M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 20, 2026

Bregman fue acompañado por un preparador físico hasta el vestuario, con sangre visible en su rostro. Matt Shaw reemplazó a Bregman y recibió una base por bolas. Permaneció en el juego jugando en la segunda base, mientras que Pedro Ramírez pasó a la tercera.

“Todo sucede muy rápido”, dijo Busch. “(Mey) lanza la pelota con fuerza y ​​sale disparada con mucha fuerza. Siempre que entra en la zona de la cabeza, es aterrador. Intentamos concentrarnos en el partido, pero es difícil. Lo más importante es que esté bien”.

Bregman bateó de 1-1 con una base por bolas, una carrera impulsada y una carrera anotada antes de abandonar el partido. Su promedio de bateo es de .262, con 26 jonrones y 89 carreras impulsadas, tras firmar un contrato de agente libre por cinco años y 175 millones de dólares en enero.

“Quiero decir, al final del día, uno solo espera que su amigo esté bien”, dijo Pete Crow-Armstrong. “Esa es la noticia que espero. Pero es algo aterrador. Es algo muy raro”.

🙏 up for Alex Bregman after he got hit in the face while waiting on deck today.



via abreg_1/Instagram pic.twitter.com/AhF7WvSHfG — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 20, 2026

Counsell dijo que no ha pensado en cómo una posible ausencia prolongada de Bregman podría afectar sus planes para la plantilla de cara a la postemporada.

“Sabes, tenemos que obtener buenos resultados del hospital”, dijo Counsell. “Recibió un golpe en la cara, así que lo primero que nos preocupa es su estado general. Quiero obtener un buen informe cuanto antes”.