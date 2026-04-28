Filadelfia. El mánager Rob Thomson, quien llevó a los Phillies a cuatro apariciones consecutivas en los playoffs, incluyendo la Serie Mundial de 2022, fue despedido el martes después de que Filadelfia perdiera 11 de 12 juegos y comenzara el día empatado en el último lugar de las Grandes Ligas.

Don Mattingly fue nombrado dirigente interino hasta el final de la temporada y el entrenador de tercera base Dusty Wathan fue ascendido a entrenador asistente.

Según publicó el presidente de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), Bob Nightengale, en su cuenta de X, los Phillies le ofrecieron al boricua Alex Cora el puesto de mánager, pero este declinó la propuesta por motivos familiares.

PUBLICIDAD

Alex Cora was offered the Philadelphia Phillies' managerial job before Don Mattingly, but declined.

He has decided to spend time with his family. — Bob Nightengale (@BNightengale) April 28, 2026

Cora fue despedido el pasado sábado como dirigente de los Red Sox de Boston tras un desastroso inicio de 10-17.

Thomson tuvo un récord de 355-270 y había liderado a un equipo de los Phillies repleto de talento de alto precio, incluyendo a Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner, a títulos de división consecutivos. Thomson, de 62 años, un veterano del béisbol que finalmente fue ascendido a su primer puesto como mánager en 2022, firmó una extensión de contrato durante la temporada baja que se extendía hasta la temporada 2027 y se esperaba que nuevamente llevara a los Phillies a la contienda por la Serie Mundial.

En cambio, los Phillies, con su presupuesto de más de $300 millones, han sido uno de los mayores fracasos del béisbol y habían perdido 10 partidos seguidos antes de que su as, Zack Wheeler, los guiara a la victoria contra Atlanta el sábado. Los Phillies perdieron contra Atlanta el domingo y su récord general quedó en 9-19, empatados con su rival divisional, los Mets de Nueva York.

Thomson es el segundo mánager despedido en el béisbol esta temporada, después de Cora

Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, le dio un voto de confianza a Thomson la semana pasada, en medio de su racha de derrotas. Dombrowski respaldó el trabajo de Thomson y afirmó que ha sido un buen mánager desde que reemplazó a Joe Girardi en 2022.

Tras reemplazar a Girardi, Thomson llevó a Filadelfia a la Serie Mundial de 2022, donde perdieron ante los Astros de Houston en seis juegos. Desde entonces, el equipo ha tenido un desempeño inferior en la postemporada. Perdió la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2023 en siete juegos, y la Serie Divisional de la Liga Nacional en 2024 y 2025 en cuatro juegos.

PUBLICIDAD

Conocido como Topper, Thomson forma parte del club desde la temporada 2018, cuando fue contratado inicialmente como entrenador asistente bajo las órdenes del exentrenador Gabe Kapler.

Estuvo con los Yankees de Nueva York desde 1990 hasta 2017, incluyendo 10 temporadas en el cuerpo técnico de las Grandes Ligas como entrenador de banca (2008, 2015-17) y entrenador de tercera base (2009-14). Se ganó su apodo en la organización de los Yankees por estar siempre al tanto de los detalles.

Thomson se convirtió en el cuarto mánager en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada en cada una de sus primeras cuatro temporadas completas como mánager, uniéndose a Dave Roberts, Aaron Boone y Mike Matheny. Thomson se convirtió en el tercer mánager en la historia de los Phillies en ganar títulos de división consecutivos, uniéndose a Charlie Manuel y Danny Ozark.

Los Phillies han tenido un desempeño pésimo en lo que se suponía que sería una temporada de celebración, con la franquicia a punto de ser sede del Juego de Estrellas y sus festividades. En cambio, se han derrumbado en todos los aspectos del juego, con los titulares Alec Bohm y Schwarber bateando por debajo de .200, mientras que los abridores Jesús Luzardo, Aaron Nola y Andrew Painter registran efectividades superiores a 5.00.

Los Phillies acaban de rescindir el contrato de alto precio y decepcionante de Taijuan Walker en el último año de un contrato de cuatro años y $72 millones, y dejaron ir al jardinero Nick Castellanos después de que los Phillies lo liberaran en febrero cuando entraba en el último año de un contrato de cinco años y $100 millones.

Los Phillies no han ganado la Serie Mundial desde 2008 y su última participación en los playoffs fue en 2011, hasta que Thomson los lideró en una sorprendente racha hacia la Serie Mundial en 2022, apodada el Octubre Rojo, que revitalizó a la afición e hizo que las temporadas con más de 90 victorias se convirtieran en la norma.