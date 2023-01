Caguas. Los Red Sox de Boston han estado bajo fuego de su fanaticada debido a que ésta quedó insatisfecha con las inversiones del equipo en la agencia libre este invierno. Su dirigente pide calma.

Alex Cora defendió la posición en que se encuentran los Red Sox.

“A pesar de lo que la gente piensa, hemos hecho muchas cosas. Hemos gastado dinero. Hemos mejorado en ciertos aspectos. Obviamente, no ha terminado esta temporada libre. Los cambios no han comenzando y es la próxima forma en que los equipos van a mejorar. Los agentes libres elites ya firmaron. Ahora es cuestión de llegar a acuerdos con otros equipos. Esperemos a ver qué trae las próximas semanas”, dijo Cora.

Una de las principales preocupaciones de la fanaticada de Boston fue la pérdida, sin recuperación de talento inmediato del campo corto Xander Bogaerts, quien fue una pieza clase en la línea central del Boston por los pasados años y firmó un jugoso contrato con los Padres de San Diego.

La fanaticada igualmente siente que Boston perdió a Bogaerts, mientras que los Yankees recuperaron al principal jugador en el mercado, Aaron Judge. Ninguno de los grandes agentes libre entre lanzadores o jugadores de posición fueron a parar a Fenway Park.

El dueño de los Red Sox, John Henry, fue abuchedo este domingo por la fanaticada de los Bruins de Boston en un partido en el Fenway Park, que fue sede de un partido de hockey NHL. Esos fanaticos de los Bruins son también fanáticos de los Red Sox.

“La gente le dejó saber cómo se sentía. Pero, obviamente, los casos de nosotros han sido situaciones que están fuera de nuestro control. El contrato de Xander... que Dios se lo bendiga y le deseo suerte. Pero son 11 años. Muchos contratos que la gente no vio venir. Ese contrato en la agencia libre este año, que fue el de Suárez, el relevista de los Padres, que le dieron cinco años. Creo que ese contrato estableció el ritmo de la agencia libre. Bueno para los jugadores y un poco difícil para los dueños de equipo. Algunos fueron más agresivos que otros, pero a la larga tienes que ser responsable, inteligente en cuanto a lo on la nómina. No estoy diciendo que los dueños no hacen dinero. Tienes que ser responsable. Hasta ahora hemos logrado cosas que nos trazamos y hay otras cosas en las que tenemos que seguir trabajando”, dijo Cora.

La contratación más sonada de los Red Sox en la agencia libre fue la del relevista Kenly Jansen, quien tiene suficiente experiencia en postemporada con los Dodgers de Los Ángeles y los Braves de Atlanta.

Cora dijo que Boston necesita un bateador zurdo y lanzadores.

Alex Cora felicita a Christian Vázquez por el acuerdo que consiguió con los Twins. ( David J. Phillip )

Dos boricuas agentes libres han sido relacionados a intereses de Boston: el receptor Christian Vázquez, quien firmó con los Twins por tres años, y Carlos Correa, quien sigue de agente libre luego de sus acuerdos anulados y congelados con los Giants de San Francisco y los Mets de Nueva York.

Vázquez fue pieza clave de Boston previo a que lo cambiaran a Houston durante el 2022. Cora dijo que Vázquez logró un gran acuerdo en Minnesota.

“Creo que el negocio que hizo Melvin (Román, agente) con Minnesota y que llevó a Christian a los Gemelos fue tremendo. Tres años a 10 millones cada uno. Fue muy bueno. Eso le deja saber a los supuestos expertos que creían que el valor de Christian había bajado cuando Boston lo cambio a Houston y no jugó mucho porque allí estaba Machete (Maldonado). Christian puede ayudar a cualquiera a ganar y ha ganado dos veces en su carrera”, dijo Cora sobre el receptor campeón con Boston (2018) y Houston (2022).

Carlos Correa no ha podido firmar aún. ( Alex Gallardo )

Correa no ha podido hasta la noche del lunes cerrar su contrato con los Mets por las dudas que también tiene el equipo con la salud del boricua.

Cora dijo que Boston estuvo en contacto con Correa y cree que el boricua “estará bien”.

“Correa va a estar bien. No puedo dar detalles. Nosotros mismos sabemos; en un momento dado lo contactamos, como todos los equipos de Grandes Ligas, que llaman, son responsables y hacen la asignación. Lo que puedo decir es que él estará bien. Ha demostrado a través de los años que está saludable. Ha hecho ajustes en cuanto a la eficiencia de su trabajo. Para mí, el año pasado fue uno de sus mejores moviéndose por el terreno, aunque los números no lo indican defensivamente. Fuera de lesiones que pasan, ha demostrado que se mueve bien, corre agresivamente las bases. Obviamente, cada equipo tiene su formar de ver a los peloteros y hacen sus exámenes y ven las cosas como las quieren ver. Pero Carlos va a estar bien”, dijo.