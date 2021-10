Boston. Las aperturas más breves de los usual, combinado con el excesivo uso del bullpen en tan solo los primeros dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Red Sox de Boston no ha permitido que los dirigentes puedan tomar decisiones respecto al pitcheo con la anticipación que quisieran.

Contrario a como ocurre cada día de la serie, incluyendo los días de descanso, los dirigentes Dusty Baker, de los Astros y Alex Cora, de los Red Sox, no precisaron quienes abrirán el cuarto partido programado para esta noche.

Con la serie empatada 1-1 anoche se celebraba en el Fenway Park de Boston el primero de tres encuentros seguidos en el hogar de los Red Sox, luego de que ambos equipos dividieron honores en el Minute Maid Park en Houston.

Tanto Houston como Boston utilizaron siete lanzadores en relevo luego de que ninguno de los dos abridores en la apertura de la serie el viernes, pasaran de la tercera entrada. Tanto Framber Valdez, por Houston, como Chris Sale, por Boston, duraron solo 2.2 innings. Así las cosas, Baker y Cora tuvieron que recurrir al bullpen demasiado temprano.

En total fueron 14 lanzadores entre ambos equipos los que se utilizaron el viernes. Y el sábado la historia no fue muy distinta. El venezolano Luis García tiró una entrada completa y después de embasar al primer bateador de la segunda, salió por una dolencia en una rodilla. Houston usó cuatro lanzadores más del bullpen.

Boston, aunque tuvo una mejor demostración de Nathan Eovaldi, quien cargó eventualmente con la victoria al lanzar 5.1 entradas y salir del juego con ventaja de 9-3, usó también cuatro relevistas.

“No, lo estamos analizando ahora, y no sé si lo anunciaremos esta noche o a primera hora de la mañana, pero se está acercando”, fue la respuesta de Baker cuando se le preguntó en la conferencia de prensa previo al partido de anoche, si tenía planes concretos sobre el plan de pitcheo para hoy en el cuarto partido.

“Tienes que hacer lo que tienes que hacer en momentos como este. Tienes que intentar hacer todo lo posible para ganar hoy, y luego también tienes en el fondo de tu mente que también tienes el mañana porque va a haber un mañana. Ahora, cuando se trata del día en que no hay mañana, entonces harás esos ajustes en consecuencia”, agregó sobre la situación de tener que hacer ajustes constantes en el manejo del bullpen por situaciones como la del viernes y el sábado con Valdez y García.

“Preferirías que esté configurado y que todos sepan lo que va a pasar día a día, pero no es el caso”.

Los Astros no solo perdieron para esta serie al mejor lanzador que tenían disponible, Lance McCullers, Jr. por rigidez en su brazo de tirar. Además, no han podido contar tampoco con el otro as Zack Greinke. Y Jake Odorizzi, quien se proyectaba como el abridor del cuarto juego, tuvo que ser utilizado en el segundo relevando por cuatro entradas a García.

Abordado al respecto, sobre Greinke, Baker se mostró esperanzado que pueda lanzar por primera vez desde el 10 de octubre en la serie divisional contra Chicago.

Alex Cora, a la izquierda, supervisa el trabajo de sus lanzadores en el día libre de la serie y de práctica opcional el lunes en Boston. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

“Sí, creemos en Greinke. Lo que lastimó a Greinke fue la situación cuando se enfermó, y cuando se enfermó, fue en un momento de la temporada en el que estábamos tratando de llegar allí. Todos nos tenían en los playoffs, pero había una posibilidad remota de que ni siquiera hubiéramos llegado a los playoffs. Zack tuvo que hacer esos ajustes. Tuvimos que hacer los ajustes en nuestro pitcheo, y Zack va, quiero decir, puede lanzar”, agregó Baker recordando que estuvo inactivo por COVID-19.

El derecho fue reactivado a mediados de septiembre y permitió ocho carreras en su reaparición en Texas. En la postemporada solo tiene una salida, que fue ante los White Sox, y tiró una sola entrada, permitiendo solo dos hits.

En tanto, Boston tampoco aseguró ayer con quién abrirán esta noche, aunque hace unos días Cora anticipó que pudiera ser el derecho Nick Pivetta, aunque también advirtió que podría salir del bullpen si fuera necesario en relevo.