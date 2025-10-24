Toronto. El relevista Alex Vesia no estuvo con los Dodgers de Los Ángeles en Toronto el jueves, un día antes del primer encuentro de la Serie Mundial, debido a un “asunto familiar profundamente personal”, informó su equipo mediante las redes sociales.

El mánager Dave Roberts afirmó que los campeones defensores aún estaban trabajando para determinar cómo la ausencia del lanzador zurdo afectaría su roster para el Clásico de Otoño. La nómina, debe quedar definida este viernes por la mañana.

Vesia tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.02 en 68 juegos de la temporada regular. Cuenta con una foja de 2-0 y una efectividad de 3.86 en siete apariciones durante la postemporada.

“Estamos en el modo de tratar de entender el proceso, las reglas, una forma en la que podríamos organizar el roster”, dijo Roberts antes de que los Dodgers entrenaran en el Rogers Centre. “Estamos pasando por el proceso de cubrir su lugar en el roster”.

A la pregunta de si Vesia definitivamente no estaría en la nómina para la serie al mejor de siete contra los Blue Jays de Toronto, campeones de la Liga Americana, Roberts dijo que no lo sabía con certeza.

“Honestamente, creo que estamos yendo día a día sin realmente tener expectativas”, manifestó.

Tras el anuncio ha trascendido información por parte de fanáticos de que Vesia fue a acompañar a su esposa, sin mayor conocimiento de qué está sucediendo. Su esposa, quien fue vista celebrando una reciente victoria del equipo en una foto en instagram, está embarazada.