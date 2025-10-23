Toronto. Los Blue Jays podrían activar al campocorto Bo Bichette para la Serie Mundial contra los campeones vigentes Dodgers de Los Ángeles, después de que se recuperó de un esguince en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de juego durante mes y medio.

Bichette, dos veces líder de hits de la Liga Americana, no ha jugado con los Azulejos desde que se lesionó la rodilla izquierda en una colisión con el receptor Austin Wells, de los Yankees de Nueva York, el 6 de septiembre.

“Estamos llegando justo al límite con esto. Se siente bien, lo cual es agradable”, indicó el mánager John Schneider el jueves. “Aún quedan algunas cosas por verificar”.

Bichette fue segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de los Yankees con un promedio de bateo de .311, conectando 18 jonrones con 94 carreras impulsadas en 139 juegos.

Schneider señaló que podría utilizar a Bichette en el campocorto, como bateador designado o en la segunda base, una posición que Bichette jugó por última vez en 2019 en las ligas menores.

“Continúa progresando. Está tomando rodados, corriendo”, señaló Schneider.

Toronto, en su primera Serie Mundial desde 1993, inicia la serie por el título el viernes.