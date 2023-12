En medio de una racha de cinco derrotas, los Leones de Ponce jamaquearon este jueves su cuerpo técnico al ascender de forma temporera a su instructor de banca Andy González como mánager en sustitución de Edwin Rodríguez.

Sin embargo, Rodríguez continuará trabajando con la novena ponceña cerca del terreno en el béisbol invernal, ya que seguirá fungiendo como gerente general, pero ahora será el instructor de bateo para poder estar en el dugout durante los juegos.

A pesar de que los Leones no han vuelto a la ruta ganadora desde el pasado viernes, el dueño de los Leones, Oscar Misla, aseguró a Primera Hora que el récord del equipo no jugó un rol importante en esta decisión. De acuerdo con Misla, Rodríguez fue sustituido temporalmente para que pudiera tener más tiempo para trabajar los movimientos de refuerzos que están haciendo los Leones en medio de la temporada.

“A mediados de torneo siempre hay un momento de reestructuración de equipo porque hay unos refuerzos que salen y otros que entran. Es un trabajo que hay que hacer y, en un calendario que se juega todos los días, es un poco cargado para la agenda del gerente general trabajar. Por eso, Edwin, que siempre ha trabajado a la par la dirección del equipo con Andy, simplemente, le pidió a Andy que continúe por estos días mientras él se dedica más al trabajo de oficina”, explicó Misla.

“Edwin se queda envuelto en estos momentos importantes que estamos, en cuanto a la reestructuración de ataque para la segunda mitad de la temporada, que es la más difícil. Ahora, está más activo con el sombrero de gerente general, no es que sale del equipo o renuncia”, agregó.

La movida no es sorpresa para muchos, ya que el año pasado Rodríguez también fue relevado por González a mitad del torneo. Pero, Rodríguez volvió a tomar las riendas de la novena en la parte final de la fase regular. No obstante, Misla abundó que al momento Rodríguez no ha determinado si regresará este año al puesto de dirigente en propiedad o se mantendrá como gerente general y coach de bateo.

Los Leones están en la cuarta posición de la tabla de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con marca de 9-11.

Los importados que fueron dejados en libertad por la franquicia ponceña en esta primera mitad de la campaña son: los jardineros Daniel Amaral, Shayne Fontana y el jugador de cuadro Juan Pérez. En sustitución de Pérez, entró el guardabosques Zack Veen, quien es considerado el quinto mejor prospecto de la organización de los Rockies de Colorado. Veen no se había reportado a los Leones debido a que fue intervenido quirúrgicamente en junio por una lesión en el tendón de su muñeca izquierda.

Este año ha sido uno discreto para Veen, ya que, en 46 partidos en el nivel AA, bateó .209 con dos jonrones y 24 carreras remolcadas. El guardabosques sufrió la lesión el año pasado en las menores, y jugó esta campaña con dolores en su muñeca izquierda, su mano dominante para batear.

Pero, en su mejor momento cuando jugaba Clase A en 2021, bateó .301 con 15 cuadrangulares y 75 carreras empujadas.

Por otro lado, Rodríguez está trabajando en la búsqueda de dos nuevos refuerzos luego de las salidas de Amaral y Fontana.

Misla adelantó a este diario que, a finales de esta semana o la próxima, Ponce podría estar trayendo a múltiples lanzadores debido a que el derecho Héctor Santiago está enfermo y Gabriel Cotto y Miguel Ausúa están lesionados.