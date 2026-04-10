Kansas City, Missouri, emitiría 600 millones de dólares en bonos para un nuevo estadio en el centro de la ciudad para los Royals de la Major League Baseball, según una propuesta que las autoridades están llevando a cabo meses después de que Kansas atrajera a los Chiefs de la NFL al otro lado de la frontera estatal con una enorme subvención para un estadio.

El alcalde Quinton Lucas y nueve de los 12 concejales presentaron el jueves una propuesta de ordenanza para permitir al administrador municipal negociar con los Royals un nuevo estadio cerca de la histórica Union Station de la ciudad y su museo de la Primera Guerra Mundial, a unos 10 kilómetros al noroeste del actual estadio Kauffman de los Royals.

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La ciudad espera que el nuevo estadio cueste 1,900 millones de dólares, y Missouri promulgó el año pasado una ley que permite al Estado cubrir la mitad, es decir, 950 millones de dólares. Si Kansas City emitiera sus bonos, los Royals necesitarían 350 millones de dólares de fondos privados.

El estadio Kauffman está situado junto al estadio Arrowhead de los Chiefs en el Complejo Deportivo Truman, propiedad del condado de Jackson, Missouri, y sede de ambos equipos desde 1973. Los contratos de arrendamiento de sus estadios expiran en 2031 y, en abril de 2024, los votantes del condado rechazaron ampliar un impuesto que habría ayudado a pagar las renovaciones de ambos.

Los Royals también han considerado otro emplazamiento para un nuevo estadio a unos 8 km al norte, en la vecina North Kansas City.

Los líderes legislativos de Kansas que tendrían que aprobar un acuerdo para atraer a los Royals han mostrado poco apetito por uno después de que el estado se comprometiera en diciembre a emitir 2,400 millones de dólares en bonos para cubrir el 60% del coste de un nuevo estadio abovedado de 3,000 millones de dólares para los Chiefs en Kansas City, Kansas. Dos de ellos, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Dan Hawkins, y el líder de la minoría, el demócrata Brandon Woodard, emitieron el viernes un comunicado conjunto en el que felicitaban a Misuri y añadían: “Estamos deseando ver lo que nos espera”.

El Ayuntamiento de Kansas City (Misuri) podría votar la ordenanza propuesta este mismo jueves, pero el administrador municipal, Mario Vásquez, afirmó que el trabajo para mantener al equipo “no ha hecho más que empezar”.

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El equipo dijo en un comunicado el viernes: “Estamos agradecidos por su compromiso en este proceso, así como por el trabajo crítico del Estado de Missouri, y esperamos con interés conversaciones más detalladas a medida que consideremos las soluciones que son mejores para nuestro equipo, nuestros fans y nuestra comunidad.”

Los economistas que han estudiado los equipos deportivos profesionales llevan décadas concluyendo que subvencionar estadios no merece la pena para sus comunidades, porque los recintos desvían la actividad económica de otras partes de la zona en lugar de expandir la economía general. Sin embargo, los estados y las ciudades siguen concediendo subvenciones para renovar los estadios o construir otros nuevos.

El Gobernador de Missouri, Mike Kehoe, calificó a los Royals de “catalizador económico clave” para su estado.

“El estado de Misuri se compromete a seguir trabajando junto a la organización de los Kansas City Royals y la ciudad de Kansas City para garantizar que los Royals permanezcan en Misuri, que es donde deben estar”, declaró Kehoe.

De los 60 estadios que utilizan los equipos de la MLB y la NFL, 49 son de propiedad pública o se asientan en terrenos públicos.

El estado de Nueva York y el condado de Erie aportaron 850 millones de dólares, es decir, el 40% del coste del nuevo estadio de los Buffalo Bills, de la NFL, que costará 2,100 millones de dólares. El estado de Ohio y los gobiernos locales se han comprometido a aportar 1,200 millones de dólares para cubrir la mitad del coste del nuevo estadio de los Cleveland Browns de la NFL, aunque la parte que le corresponde al estado está retenida por una demanda.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.